Минторговли: Цены на продукцию повседневного спроса стабильны

Несмотря на растущее давление со стороны цен на нефть, розничная и оптовая стоимость некоторых продовольственных товаров не только не увеличивается, но даже снижается, установило Министерство торговли.

9 Февраля 2022, 04:56 PM

Мясной ряд на рынке в Самут-Пракане. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

Выступая после совещания по вопросу инфляции и цен на товары первой необходимости, постоянный секретарь Минторговли Буньярит Калаянамит заявил, что в целом ситуация с ценами остается неизменной, хотя некоторые продукты – к примеру, свинина – подешевели.

Если 30 января средняя цена свинины составляла 187 бат/кг, то через неделю – 164-170 бат/кг. Средняя стоимость курицы составила 65 бат/кг, что в пределах диапазона, установленного министерством, пишет Bangkok Post.

Также в ведомстве не ожидают и дальнейшего подорожания бутилированного пальмового масла, цены на которое в январе были относительно высокими из-за низкого производства в Индонезии и Малайзии. В феврале Министерство торговли ожидает нормализации ситуации и снижения цен.

Стоит отметить, что в декабре в Таиланде отмечался даже дефицит запасов сырого пальмового масла. Показатель составлял всего 170 тыс. т, тогда как безопасным уровнем считаются 300 тыс. т. По итогам января этого года стоимость сырого пальмового масла составляла 56 бат/кг против 35 бат/кг в январе прошлого. При этом внутренние цены на сырое пальмовое масло на 12-13 бат/кг выше мировых, составляющих 44 бата/кг.

Цены на овощи, как отметил господин Калаянамит варьируются от провинции к провинции, причем значительную роль в стоимости продукции для простого покупателя играют расходы на транспортировку.

Это же относится и к стоимости прочих потребительских товаров, когда речь заходит о южных провинциях страны. В целом по стране цены на потребительские товары остаются стабильными, но на юге они выше среднего из-за больших затрат на транспортировку.

Господин Калаянамит отметил, что Министерство торговли сформировало специальные команды инспекторов, которые должны заниматься мониторингом цен на ключевую продукцию и товары ежедневного потребления, такие как приправы, соусы, электробытовые приборы и, конечно же, лапша быстрого приготовления.

Также под пристальным наблюдением должны находиться цены на продукцию химической отрасли, удобрения, пестициды, корма для животных, важную сельскохозяйственную продукцию. Еще одна сфера мониторинга – колебания цен на растительное масло и бытовой газ, который используется для готовки еды большинством населения Таиланда.