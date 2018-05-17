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Минобороны Таиланда сообщило о создании новой базы данных иностранцев

Министерство обороны Таиланда сообщило о разработке новой базы данных, куда будет заноситься информация о всех находящихся в стране иностранцев. Система должна упросить официальным лицам контроль за гражданами других стран, живущих и отдыхающих в Королевстве.

Новости Пхукета

17 Мая 2018 10:52:13

Фото: Bangkok Post
Фото: Bangkok Post

О создании новой базы данных объявил накануне, 16 мая, пресс-секретарь Министерства обороны Таиланда Конгчип Тантраванит, пишет газета Bangkok Post. Заявление было сделано по итогам заседания «пятого комитета по реформированию общественного администрирования», отмечает газета.

Прежде всего, по слова представителям Минобороны, контроль будет направлен на «туристов, инвесторов и трудовых мигрантов». Создание новой базы данных позиционируется как «часть правительственной реформы системы внутренней безопасности и мер по предотвращению и борьбе с международной преступностью и терроризмом».

Создание базы данных происходит при участии Министерства цифровой экономики и общество, которое должно обеспечить связь между новой системой и другими базами данных, содержащими информацию об инjстранцах.

Как заявил генерал Тантраванит, Министерство внутренних дел, Министерство туризма и спорта и Министерство социального развития и безопасности населения получили указание провести «выяснить, где останавливаются иностранцы, и вести их учет».

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