Минивэн вылетел с проезжей части на холме в Патонге

Пассажирский микроавтобус вылетел с проезжей части на горной дороге, соединяющей Патонг и Кату.

11 Сентября 2018 12:49:58

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Кату получила информацию об очередном ДТП на перевале около 4:45 утра вторника, 11 сентября. Как установила полиция, микроавтобус с номерными знаками провинции Пханг-Нга, вылетел с проезжей части в районе знака Patong City и врезался в дерево, которое предотвратило дальнейший полет по крутому склону холма. Пассажиров с салоне микроавтобуса в момент ДТП не было

По предварительной версии полиции, авария произошла из-за того, что водитель минивэна уснул за рулем, при этом имени шофера полицейские не сообщили. Согласно информации, нанесенной на кузов микроавтобуса, зарегистрированным оператором транспортного средства является некто Ноппадон Суттикан.