The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Минивэн врезался в припаркованный на обочине автобус

Полиция пока не предъявила никому обвинений по следам ночной аварии с участием минивэна и туристического автобуса в северной части Пхукета.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Сентября 2017 12:10:48

Минивэн врезался в припаркованный на обочине дороги автобус в северной части Пхукета около 1:20 ночи 19 сентября. Авария произошла на трассе 4026, ведущей от Thepkrasattri Rd. к международному аэропорту Пхукета.

Удар был настолько сильным, что левая часть кабины минивэна оказалась практически уничтоженной, однако водитель микроавтобуса – 37-летний Сэри Кавикед – избежал серьезных травм. Пассажиров в салоне минивэна не было, автобус стоял на обочине пустым.

Полиция уже установила личность водителя, припарковавшего автобус на обочине. Им оказался 29-летний Виравут Джинхну.

Обвинений по факту аварии пока никому не предъявлено. При этом двумя неделями ранее полиция Кату опубликовала предупреждение о том, что парковка туристических автобусов и другого крупногабаритного транспорта на обочинах запрещена. В полицейском уведомлении говорилось о том, что штраф за нарушение этого правила составляет 50 тыс. бат. При этом ссылки на какие-либо нормативно-правовые акты в тексте не приводилось.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Россиянин попытался добраться из Трата до Паттайи на надувной лодке
Россиянин попытался добраться из Трата до Паттайи на надувной лодке
Балет «Катя и принц Сиама» открыл Фестиваль танца и музыки в Бангкоке
Балет «Катя и принц Сиама» открыл Фестиваль танца и музыки в Бангкоке
Пхукет готовится провести Phukethon, крупнейший марафон в истории острова
Пхукет готовится провести Phukethon, крупнейший марафон в истории острова
Воскресный бранч возвращается в XANA с 1 октября
Воскресный бранч возвращается в XANA с 1 октября
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Куда обращаться при укусе змеи?

Куда обращаться при укусе змеи?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.