Минивэн врезался в припаркованный на обочине автобус

Полиция пока не предъявила никому обвинений по следам ночной аварии с участием минивэна и туристического автобуса в северной части Пхукета.

19 Сентября 2017 12:10:48

Минивэн врезался в припаркованный на обочине дороги автобус в северной части Пхукета около 1:20 ночи 19 сентября. Авария произошла на трассе 4026, ведущей от Thepkrasattri Rd. к международному аэропорту Пхукета.

Удар был настолько сильным, что левая часть кабины минивэна оказалась практически уничтоженной, однако водитель микроавтобуса – 37-летний Сэри Кавикед – избежал серьезных травм. Пассажиров в салоне минивэна не было, автобус стоял на обочине пустым.

Полиция уже установила личность водителя, припарковавшего автобус на обочине. Им оказался 29-летний Виравут Джинхну.

Обвинений по факту аварии пока никому не предъявлено. При этом двумя неделями ранее полиция Кату опубликовала предупреждение о том, что парковка туристических автобусов и другого крупногабаритного транспорта на обочинах запрещена. В полицейском уведомлении говорилось о том, что штраф за нарушение этого правила составляет 50 тыс. бат. При этом ссылки на какие-либо нормативно-правовые акты в тексте не приводилось.