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Минивэн с туристами врезался в столб в Таланге

Шесть туристов из Китая и два гражданина Таиланда получили травмы в результате ДТП, произошедшего во второй половине дня 12 июня на дороге, ведущей от Thepkrasattri Rd. к пляжу Най-Янг.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Июня 2018 09:16:01

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение об аварии на трассе, известной под именем старой дороги на аэропорт, около 15:20 вторника, 12 июня. Согласно сообщению, направлявшийся в аэропорт туристический минивэн вылетел с проезжей части и врезался в столб. В результате аварии пострадали восемь человек.

Как пояснил лейтенант Крайсорн Бунпрасоп из полиции Таланга, травмы различных степеней тяжести получили шесть туристов из Китая, сопровождавший их тайский гид и женщина-водитель. Последняя, как указал полицейский, пострадала наименее серьезно.

У одного из туристов был зафиксирован перелом руки, пятеро получили легкие травмы, двое не пострадали.

По словам лейтенанта Бунпрасопа, водитель минивэна Кетсини Рачана объяснила аварию тем, что заснула за рулем. Сотрудники больницы Thalang Hospital должны провести медицинское освидетельствование на предмет употребления женщиной алкоголя и наркотиков перед поездкой. Пока что ей предъявлены обвинения только в опасном вождении.

 

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