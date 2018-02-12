Минивэн с туристами разбился на Пхукете

Микроавтобус с группой туристов из Китая попал в аварию на шоссе Srisoonthon Rd. в цетральной части Пхукета в субботу, 10 февраля.

12 Февраля 2018 10:18:21

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как подтвердил капитан Варавут Сэнсоп из полицейского участка Таланга, авария произошла в районе полудня 10 февраля. В момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 10 пассажиров, среди которых были дети. Все они получили травмы и были доставлены в больницу.

Капитан Сэнсоп затруднился назвать предварительную причину аварии. При этом водитель минивэна Раттанасак Сангкхао сообщил полицейским, что до этого у его транспортного средства были проблемы с антиблокировочной системой тормозов. Исправление проблем, по его словам, никто не занимался.

В настоящий момент неизвестно, будут ли кому-либо предъявлены обвинения. Состояние пострадавших туристов также неизвестно.