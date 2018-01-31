Минивэн с туристами перевернулся по пути на Пхукет из Пханг-Нга

Туристический микроавтобус вылетел с проезжей части и перевернулся по пути на Пхукет из провинции Пханг-Нга.

31 Января 2018 10:42:21

Авария произошла около 7:00 утра на трассе Phet Kasem Rd. в тамбоне Лам-Кэн провинции Пханг-Нга (несколько южнее Кхао-Лака). Как рассказали работавшие на месте событий спасатели, направлявшийся на Пхукет минивэн вылетел с проезжей трассы и перевернулся.

В момент аварии в салоне микроавтобуса находилась группа туристов из Китая. Госпитализированы были 12 иностранцев. Большинство пострадавших были доставлен Thai Muang Hospital, а одна женщина – в Vachira Phuket Hospital. Последняя в результате аварии получила перелом ноги.

Полиция Тхай-Муанга выясняет обстоятельства аварии. Предварительная версия пока не озвучена.

Разбившийся автобус, судя по номерным знакам, был зарегистрирован в провинции Пхукет.