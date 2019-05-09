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Минивэн с двумя туристами столкнулся с пикапом в Таланге

Авария с участием туристического микроавтобуса и пикапа Isuzu произошла на Baan Don Rd. в Срисунтхорне во второй половине дня 8 мая.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Мая 2019, 10:06 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о ДТП на Baan Don Rd. поступило в полицейский участок Таланга около 16:30 среды, 8 мая.

На месте событий сотрудники полиции и спасатели обнаружили поврежденный микроавтобус Toyota, а также пикап модели Isuzu D-Max. У микроавтобуса была повреждена передняя часть кузова, у пикапа – задняя. Зарегистрированы оба транспортных средства были на Пхукете.

В результате аварии два находившихся в микроавтобусе туриста из Китая (мужчина и женщина) получили легкие травмы. Капитан Эккасак Кванван из полиции Таланга заверил, что угроза жизням и здоровью иностранцев отсутствует.

Характер травм, полученных обоими водителями и пассажиром пикапа (гражданами Таиланда), офицер не прокомментировал. При этом одного из них увозили с места ДТП на носилках.

По словам капитана, минивэном управлял 31-летний Самруй Йыйем, за рулем пикапа находился 49-летний Джарэ Тхонгсуан. Подробностей аварии господин Кванван не раскрыл, сославшись на то, что расследование еще не завершено. 

 

 

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