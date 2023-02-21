Министру презентовали проект моста через клонг Мудонг

О проекте моста сообщило издание MGR Online. В публикации говорится, что рабочая группа во главе с однопартийцем министра Вонгсакорном Чанакитом свозила высокопоставленного гостя на экскурсию по устью канала Мудонг и показала, где она предлагает строить мост.
Также главе Минтуризма были презентованы концепция марины («яхтенного пирса») в Вичите и идея развития смотровой площадки на холме Кхао-Кхад за счет повышения ее доступности в транспортном плане. Сам мост тоже планируется сделать локальной достопримечательностью и местом для фотографий на память о посещении Пхукета.
Как поясняет MGR Online, мост должен протянуться от ресторана Mor Mudong до смотровой площадки на другом берегу клонга и еще одного рыбного ресторана. Протяженность моста должна составлять всего 280 м, ширина – 8 м. По «особым случаям» его можно будет использовать как место проведения ярмарок.
Новую марину – Wichit Yacht Pier – предложено строить неподалеку от будущего моста (если проект примут) и смотровой площадки на холме Кхао-Кхад. Главный плюс выбранного места – его относительная безопасность в сезон штормов. Именно за это яхтсмены, в частности, любят соседнюю бухту Ао-Йон и одноименный пляж.
Главная трудность в реализации обоих проектов – расположение в мангровых лесах, которые являются охраняемым природным объектом. Именно согласование экологических моментов на много лет задержало строительства моста Thepsrisin Bridge.
В публикации MGR Online ничего не говорится о возможном бюджете строительства или о хотя бы приблизительном графике работ, включая начало необходимых экспертиз во главе с экологической (EIA).