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Министру презентовали проект моста через клонг Мудонг

Рабочая группа, прорабатывающая концепцию строительства моста через канал Мудонг между Чалонгом и Вичитом, презентовала свой проект министру туризма Пхипхату Ратчакитпракарну в ходе его последнего визита на остров. До этого о проекте и уже сформированной рабочей группе не было известно ничего, но мост через Мудонг может быть востребован, как оказался востребован мост Тхепсрисин (Thepsrisin Bridge), избавивший жителей южного Пхукета от необходимости добираться до Иммиграционного бюро или PLTO через Пхукет-Таун.

Новости Пхукета

22 Февраля 2023, 08:00 AM
Соревнования по грубле в устье клонга Мудонг, разделяющего Чалонг и Вичит. Фото: Wichit Municipality (архив)

Соревнования по грубле в устье клонга Мудонг, разделяющего Чалонг и Вичит. Фото: Wichit Municipality (архив)

О проекте моста сообщило издание MGR Online. В публикации говорится, что рабочая группа во главе с однопартийцем министра Вонгсакорном Чанакитом свозила высокопоставленного гостя на экскурсию по устью канала Мудонг и показала, где она предлагает строить мост.

Также главе Минтуризма были презентованы концепция марины («яхтенного пирса») в Вичите и идея развития смотровой площадки на холме Кхао-Кхад за счет повышения ее доступности в транспортном плане. Сам мост тоже планируется сделать локальной достопримечательностью и местом для фотографий на память о посещении Пхукета.

Как поясняет MGR Online, мост должен протянуться от ресторана Mor Mudong до смотровой площадки на другом берегу клонга и еще одного рыбного ресторана. Протяженность моста должна составлять всего 280 м, ширина – 8 м. По «особым случаям» его можно будет использовать как место проведения ярмарок.

Новую марину – Wichit Yacht Pier – предложено строить неподалеку от будущего моста (если проект примут) и смотровой площадки на холме Кхао-Кхад. Главный плюс выбранного места – его относительная безопасность в сезон штормов. Именно за это яхтсмены, в частности, любят соседнюю бухту Ао-Йон и одноименный пляж.

Главная трудность в реализации обоих проектов – расположение в мангровых лесах, которые являются охраняемым природным объектом. Именно согласование экологических моментов на много лет задержало строительства моста Thepsrisin Bridge.
В публикации MGR Online ничего не говорится о возможном бюджете строительства или о хотя бы приблизительном графике работ, включая начало необходимых экспертиз во главе с экологической (EIA).

 

 

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