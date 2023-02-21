Министру презентовали проект моста через клонг Мудонг

Рабочая группа, прорабатывающая концепцию строительства моста через канал Мудонг между Чалонгом и Вичитом, презентовала свой проект министру туризма Пхипхату Ратчакитпракарну в ходе его последнего визита на остров. До этого о проекте и уже сформированной рабочей группе не было известно ничего, но мост через Мудонг может быть востребован, как оказался востребован мост Тхепсрисин (Thepsrisin Bridge), избавивший жителей южного Пхукета от необходимости добираться до Иммиграционного бюро или PLTO через Пхукет-Таун.

Новости Пхукета

22 Февраля 2023, 08:00 AM

Соревнования по грубле в устье клонга Мудонг, разделяющего Чалонг и Вичит. Фото: Wichit Municipality (архив)