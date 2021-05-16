Министр здравоохранения: Глава правительства верит в открытие Пхукета с 1 июля

В субботу, 15 мая, на Пхукет прибыли вице-премьер и глава Минздрава Анутин Чарнвиракун и министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн. От лица главы правительства Праюта Чан-Очи они высказали слова поддержки в адрес плана по открытию острова для вакцинированных туристов с 1 июля. Сам премьер на остров в итоге не приехал, хотя такие планы имелись.

Новости Пхукета

Анутин Чарнвиракун и Пхипхат Ратчакитпракарн посетили Пхукет и высказались с пользу открытия с 1 июля. Фото: PR Phuket

Анутин Чарнвиракун и Пхипхат Ратчакитпракарн посетили Пхукет и высказались с пользу открытия с 1 июля. Фото: PR Phuket

Министры провели встречу с губернатором Наронгом Вунсиеу и другими официальными лицами, включая всех трех вице-губернаторов, главу административной организации Пхукета (OrBorJor) Ревата Арироба, шефа пхукетской полиции Порнсака Нуанну и представителей частного сектора.

Участники встречи обсудили подготовку к открытию Пхукета по модели Phuket Sandbox с 1 июля. Если инициатива будет успешной, то постепенно пхукетский опыт будет реализовываться в других провинциях.

Министр Чарнвиракун заявил, что глава правительства ценит старания всех лиц, работающих над открытием Пхукета, и уверен, что остров готов начать реализацию программы Phuket Sandbox c 1 июля.

«Пхукет будет пилотной провинцией, с которой начнется восстановление экономики. В прошлом провинция генерировала сотни миллиардов бат годовой выручки за счет туризма, а Таиланд серьезно полагается на туристические доходы», – заявил господин Чарнвиракун.

Министр заверил, что правительство готово оказать всю необходимую поддержку для налаживания каналов по приему туристов из зарубежных стран.

«Одно из однозначных свидетельств этого – большое число доз вакцины, выделенных Пхукету для вакцинации всех групп населения для скорейшего обеспечения безопасности и запуска пхукетской модели открытия страны», – добавил господин Чарнвиракун.

Также министр попросил жителей острова сохранять терпение. Как отметил господин Чарнвиракун, вакцинация положит конец проблеме коронавируса – «игра будет окончена».

«Когда экономика чувствует себя хорошо, всем становится лучше. Так что наберитесь терпения и верьте, что перемены к лучшему придут», – добавил он.

В рамках визита на острова господин Чарнвиракун передал местным официальным лицам свыше 100 тыс. доз вакцины Sinovac (CoronaVac) для продолжения массовой вакцинации жителей. Еще 100 тыс. доз должны быть доставлены 18 мая. Об этом ранее говорил директор Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапон.

Кроме того, в начале следующего месяца Пхукет должен получить первую партию вакцины AstraZeneca, которой будут прививать лиц старше 60 лет и имеющих серьезные проблемы со здоровьем.

Государственная кампания по массовой вакцинации будет осуществляться в мае и июне за счет вакцин Sinovac и AstraZeneca. Привиты должны быть около 440 тыс. человек. При достижении этого показателя Пхукет сможет открыться для туристов из определенных стран.