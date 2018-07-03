The Phuket News
FIFA WORLD CUP 2018
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Министр: Заблокированных в пещере детей нужно вывести наверх до новых дождей

Министр внутренних дел Таиланда заявил о необходимости ускорить спасательные работы в пещере Кхао-Луанг ввиду ожидающихся дождей, которые могут вызвать повышения уровня воды в пещере, где попали в ловушку 12 детей и их футбольный тренер.

Новости Пхукета

3 Июля 2018 15:46:54

Фото: Thai Navy Seals / Facebook
Фото: Thai Navy Seals / Facebook

О необходимости ускорить cпасательную операцию в пещере Тхам-Луанг (Кхао-Луанг) министр внутренних дел Таиланда Анупонг Паоджинда заявил на сегодняшнем брифинге в Бангкоке, пишет газета Bangkok Post.

По его словам, вывести футболистов и их тренера из пещеры необходимо до того, как на Чианг-Рай обрушатся новые дожди, способные спровоцировать повышение уровня воды в пещере. При этом сейчас добраться до заблокированных в пещере людей могут лишь водолазы с навыками технического дайвинга, а ни один из юных футболистов даже не умеет плавать.

«Поскольку в ближайшие несколько дней прогнозируются дожди, эвакуацию необходимо ускорить. В процессе будет использоваться снаряжение для дайвинга. Если уровень воды поднимется, задача будет трудной. Необходимо вывести детей из пещеры до этого», – заявил генерал Паоджинда.

Сейчас спасательная команда старается по максимуму откачать воду из пещеры, но, как отметил генерал, часть пути детям все равно придется проделать под водой. Каждого из них будут сопровождать два профессиональных дайвера, однако некоторые участки футболистам придется проходить самостоятельно из-за узости проходов. Таков рабочий план операции, озвученный генералом Паоджиндой.

Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на участвовавших в поиске дайверов, футболисты и их тренер находятся на глубине от 800 м до 1 км, расстояние до выхода из пещеры – около 2 км. Согласно последним сообщениям, все 12 детей и сопровождающий их взрослый в порядке, но истощены физически после девяти дней в пещере. Однако сейчас у спасателей уже есть возможность обеспечить их едой, водой и медикаментами.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Министр: Заблокированных в пещере детей нужно вывести наверх до новых дождей
Министр: Заблокированных в пещере детей нужно вывести наверх до новых дождей
Китайские свадьбы как живой элемент культуры Перанакан на Пхукете
Китайские свадьбы как живой элемент культуры Перанакан на Пхукете
Следите за Чемпионатом мира вместе с «Новостями Пхукета»
Следите за Чемпионатом мира вместе с «Новостями Пхукета»
Классика с нюансом: Новый шеф-повар и его блюда дня в Marriott на Най-Янге
Классика с нюансом: Новый шеф-повар и его блюда дня в Marriott на Най-Янге
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Могут ли грузовики и автобусы въезжать на холм в Патонге?

Могут ли грузовики и автобусы въезжать на холм в Патонге?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.