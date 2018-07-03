Министр: Заблокированных в пещере детей нужно вывести наверх до новых дождей

Министр внутренних дел Таиланда заявил о необходимости ускорить спасательные работы в пещере Кхао-Луанг ввиду ожидающихся дождей, которые могут вызвать повышения уровня воды в пещере, где попали в ловушку 12 детей и их футбольный тренер.

3 Июля 2018 15:46:54

Фото: Thai Navy Seals / Facebook

О необходимости ускорить cпасательную операцию в пещере Тхам-Луанг (Кхао-Луанг) министр внутренних дел Таиланда Анупонг Паоджинда заявил на сегодняшнем брифинге в Бангкоке, пишет газета Bangkok Post.

По его словам, вывести футболистов и их тренера из пещеры необходимо до того, как на Чианг-Рай обрушатся новые дожди, способные спровоцировать повышение уровня воды в пещере. При этом сейчас добраться до заблокированных в пещере людей могут лишь водолазы с навыками технического дайвинга, а ни один из юных футболистов даже не умеет плавать.

«Поскольку в ближайшие несколько дней прогнозируются дожди, эвакуацию необходимо ускорить. В процессе будет использоваться снаряжение для дайвинга. Если уровень воды поднимется, задача будет трудной. Необходимо вывести детей из пещеры до этого», – заявил генерал Паоджинда.

Сейчас спасательная команда старается по максимуму откачать воду из пещеры, но, как отметил генерал, часть пути детям все равно придется проделать под водой. Каждого из них будут сопровождать два профессиональных дайвера, однако некоторые участки футболистам придется проходить самостоятельно из-за узости проходов. Таков рабочий план операции, озвученный генералом Паоджиндой.

Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на участвовавших в поиске дайверов, футболисты и их тренер находятся на глубине от 800 м до 1 км, расстояние до выхода из пещеры – около 2 км. Согласно последним сообщениям, все 12 детей и сопровождающий их взрослый в порядке, но истощены физически после девяти дней в пещере. Однако сейчас у спасателей уже есть возможность обеспечить их едой, водой и медикаментами.