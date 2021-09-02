Министр туризма верит в план постепенного открытия страны

Глава Министерства туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн выступил в защиту плана по постепенному открытию провинций страны для туристов, озвученному премьер-министром Праютом Чан-Очой. Уже с октября должны открыться Бангкок и четыре провинции, а следом – еще 21 провинция.

Новости Пхукета

2 Сентября 2021, 04:38 PM

Аэропорт Suvarnabhumi. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Министр отметил, что после того, как господин Чан-Оча озвучил цель по открытию страны Туристическое управление Таиланда (ТАТ) получило распоряжение начать плотную работу с губернаторами и провинциальными комитетами по эпидемиологии, пишет Bangkok Post.

Впрочем, как отметил господин Ратчакитпракарн лишь некоторые из провинций или отдельных округов в пределах них могут открыться в рамках трехступенчатого плана, первый этап которого уже реализован.

Как напомнил министр, на первом этапе были реализованы три пилотных проекта в четырех провинциях. Программы Phuket Sandbox и Samui Plus заработали 1 и 15 июля соответственно, а в середине августа открылись некоторые направления в провинциях Пханг-Нга и Краби в рамках иницативы 7+7.

Второй этап должен начаться 1 октября. В рамках него откроются Бангкок, Паттайя (провинция Чонбури), Пхетчабури, Хуа-Хин (провинция Прачуап-Кхири-Кхан) и Чианг-Май.

На третьем этапе, начало которого запланировано на 15 октября, власти надеются открыть сразу 21 провинцию. На севере таких должно быть шесть: Мэ-Хонг-Сон, Лампхун, Пхрэ, Нан, Чианг-Рай и Сукхотай. На северо востоке в списке значатся четыре: Удон-Тхани, Нонг-Кхай, Бынг-Кан и Убон-Ратчатхани. На юге планируется открыть пять провинций: Ранонг, Транг, Сатун, Сонгкхла и Наратхиват. На востоке – еще три: Районг, Чантхабури и Трат. В центральном регионе ставится цель открыть Аюттхаю, а на западе – Канчанабури и Ратчабури.

С 1 января 2022 года правительство планируется запустить так называемые туристические пузыри между тайскими приграничными провинциями и соседними странами. С Камбоджей пузыри должны открыть Сурин, Са-Кэо и Трат; с Мьянмой – Чианг-Рай и Ранонг; с Лаосом – Накхон-Пханом, Нонг-Кхай и Мукдахан; с Малайзией – Яла, Наратхиват, Сонгкхла и Сатун.

«Правительство настаивает на планах по открытию этих районов. На практике это означает, что уровень вакцинации населения там должен достигнуть 70%, а местные администрации и офисы Минздрава должны единодушно одобрить открытие», – заявил глава Минтуризма.

Господин Ратчакитпракарн заявил, что министерство уверено в том, что с октября эпидемиологическая ситуация начнет улучшаться, поскольку Минздрав объявил, что уже в этом месяце страна должна получить 13 млн дополнительных доз вакцин от коронавируса, а следом – еще 24 млн в октябре и по 23 млн в ноябре и декабре.