Министр туризма приехал на Вегетарианский фестиваль

Утром 2 октября на Пхукете прошла уличная процессия, организованная китайским храмом Jui Tui Tao Bo Keng Shrine, крупнейшим в Пхукет-Тауне и одним из старейших на острове.

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Участие в параде в рамках Вегетарианского фестиваля приняли министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн и другие VIP-гости. Всего же в шествии участвовали более 2 тыс. человек, которых приветствовало на улицах не меньшее число жителей острова.

Участники процессии прошли по Старому городу, совершили ритуалы в Сапан-Хине и вернулись в свой храм на Ranong Rd. через несколько часов.

Вечером 2 октября процессию проведет храм Lee Sian Tong Shrine. На 3 октября запланированы шествия Kathu Shrine (Кату), Yok Kae Keng Shrine (Самконг), Guan Yu Shrine (Набон), Hai Yian Geng Shrine (Май-Кхао), Jong Nghi Tong Shrine (Паклок) и Lee Ong Tong Shrine (Тха-Чат-Чай).

Также в китайских храмах продолжаются вечерние ритуалы с участием масонгов, такие как хождение по раскаленным углям.