Министр туризма поставил под вопрос отмену сборов за визы по прибытию

Анонсированная накануне двухмесячная отмена сборов за визы по прибытию может не состояться. С соответствующим заявлением выступил министр туризма и спорта Таиланда Вирасак Коусурат.

Новости Пхукета

19 Октября 2018, 10:53 AM

Фото: Achadtaya Chuenniran / Bangkok Post

Отмена сборов за визы по прибытию в ноябре и декабре маловероятна. С соответствующим заявление господин Коусурат выступил на встрече с представителями бизнеса в четверг, 18 октября.

Как пишет Bangkok Post, свое мнение министр обосновал тем, что «китайские туристы уже закончили планирование поездок в высокий сезон». Поэтому отмена сборов за визы по прибытию не подстегнет восстановление турпотока из Китая.

«У нас еще есть время подумать о визовом вопросе, но, возможно, не на этот год», – цитирует Bangkok Post слова Вирасака Коусурата.

По словам министра, его ведомство предпочло бы направить усилия на привлечение «качественных» туристов из Китая, а не на наращивание турпотока в абсолютных цифрах. Кроме того, господин Коусурат высказал пожелание в адрес Иммиграционного бюро. Министр хотел бы, чтобы ведомство улучшило материально-техническую базу на пунктах паспортного контроля, чтобы упростить гостям стран прохождение визовых формальностей.

В Туристическом управлении Таиланда заявили, что согласятся с любым решением министерства.

Как пишет Bangkok Post, на встрече с бизнесом 18 октября присутствовал и губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана, поднявший вопрос о безопасности туристов из Китая во время отдыха на острове. Господин Тавипатана, возглавивший пхукетскую администрацию полтора месяца назад, рассказал, что «китайское правительство послало официальных лиц на Пхукет, чтобы проконтролировать ситуацию с туризмом из Китая и подъем судна «Феникс» (в результате того кораблекрушения погибли 47 туристов из КНР)».

Также губернатор Пхукета обратил внимание на проблемы с туристическими автобусами. Глава провинции заявил, что некоторые из автобусов не соответствуют техническим стандартам, но только у операторов, не входящих в некую Ассоциацию туристических автобусов.

Напомним, о планах властей Таиланда отменить на два месяца сборы за визы по прибытию сообщила накануне упомянутая выше газета Bangkok Post (см. здесь). На сайтах Минтуризма и Иммиграционного бюро соответствующая информация не появлялась.