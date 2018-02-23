Министр туризма пообещал помощь турбизнесу Пхукета в решении насущных проблем

Новый министр туризма Таиланда нанес визит на Пхукете и обсудил с местным сообществом вызовы и препятствия, стоящие перед отраслью.

23 Февраля 2018 11:41:47

Глава Министерства туризма и спорта Таиланда Вирасак Коусурат. Фото: Phuket PR Department

Глава Министерства туризма и спорта Таиланда Вирасак Коусурат посетил Пхукета и встретился с представителями местной администрации и делового сообщества. Встреча состоялась в гостинице Beyond Resort на пляже Ката. Участие в ней приняли губернатор Норрапхат Плодтхонг, постоянный секретарь Минтуризма Понгпану Светарундра, глава Торговой палаты Пхукета Сурачай Чайват и другие лица.

«Цель этой встречи – вовлечь частный сектор в обсуждение проблем и потребностей туристической отрасли с трех провинциях на берегу Андаманского моря: Пхукет, Пханг-Нга и Краби. Самый же важный из вопросов, которым срочно должно заняться правительство, – это базовая инфраструктура, которая не соответствует уровню турпотока. В этот список входят дороги, общественный транспорт, туристические достопримечательности, безопасность туристов, мусор и сточные воды», – перечислил министр.

Отдельно господин Коусурат подчеркнул безопасность, в том числе безопасность морского и наземного транспорта, а также важность обеспечения уличного видеонаблюдения в туристических местах.

«Правительство займется решением тех проблем, которые обсудили с нами представители туристического бизнеса», – пообещал он.