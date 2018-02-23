The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Министр туризма пообещал помощь турбизнесу Пхукета в решении насущных проблем

Новый министр туризма Таиланда нанес визит на Пхукете и обсудил с местным сообществом вызовы и препятствия, стоящие перед отраслью.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Февраля 2018 11:41:47

Глава Министерства туризма и спорта Таиланда Вирасак Коусурат. Фото: Phuket PR Department
Глава Министерства туризма и спорта Таиланда Вирасак Коусурат. Фото: Phuket PR Department

Глава Министерства туризма и спорта Таиланда Вирасак Коусурат посетил Пхукета и встретился с представителями местной администрации и делового сообщества. Встреча состоялась в гостинице Beyond Resort на пляже Ката. Участие в ней приняли губернатор Норрапхат Плодтхонг, постоянный секретарь Минтуризма Понгпану Светарундра, глава Торговой палаты Пхукета Сурачай Чайват и другие лица.

«Цель этой встречи – вовлечь частный сектор в обсуждение проблем и потребностей туристической отрасли с трех провинциях на берегу Андаманского моря: Пхукет, Пханг-Нга и Краби. Самый же важный из вопросов, которым срочно должно заняться правительство, – это базовая инфраструктура, которая не соответствует уровню турпотока. В этот список входят дороги, общественный транспорт, туристические достопримечательности, безопасность туристов, мусор и сточные воды», – перечислил министр.

Отдельно господин Коусурат подчеркнул безопасность, в том числе безопасность морского и наземного транспорта, а также важность обеспечения уличного видеонаблюдения в туристических местах.

«Правительство займется решением тех проблем, которые обсудили с нами представители туристического бизнеса», – пообещал он.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Россия откроет почетное консульство на Самуи
Россия откроет почетное консульство на Самуи
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Вратарь сборной Таиланда по футболу дебютировал в Европе
Вратарь сборной Таиланда по футболу дебютировал в Европе
Три гастрономических мероприятия пройдут на Пхукете в течение месяца
Три гастрономических мероприятия пройдут на Пхукете в течение месяца
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.