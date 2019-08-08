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Министр туризма пообещал поддержку пляжным спасателям Пхукета

Новый министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн пообещал свою поддержку спасателям Пхукета. В частности, министр высказался за увеличение контингента лайфгардов на пляжах острова.

Новости Пхукета

8 Августа 2019, 11:06 AM
Фото: MoTS

Фото: MoTS

О том, что министр Ратчакитпракарн высоко оценил работу пхукетских спасателей и пообещал им свою поддержку, сообщило Национальное новостное бюро Таиланда (NNT).

Встреча министра со спасателями состоялась в Патонге в прошлую субботу. Лайфгарды провели для гостя из Бангкока показательные выступления, а он вручил им благодарственный сертификат за работу на благо туристов и местных жителей.

Министру сообщили, что в настоящий момент безопасность отдыхающих в Патонге обеспечивают 26 нанятых муниципалитетом лайфгардов и 21 волонтер организации Patong Development Foundation. Еще восемь волонтеров осуществляют патрулирование пляжа в темное время суток. Все спасатели прошли профессиональную подготовку и имеют необходимые навыки спасения на воде и оказания первой помощи.

 

 

 

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