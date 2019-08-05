Министр туризма: Пхукет должен стать круглогодичным курортом

Новый министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн нанес первый визит на Пхукет, выслушал представителей местного бизнеса и сделал ряд заявлений о планах по развитию туризма на острове. Одно из намерений министра – сделать Пхукет круглогодичным курортом без выраженной сезонности.

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Визит господина Ратчакитпракарна на Пхукет состоялся в субботу, 3 августа. Министр посетил Карон и Патонг, но главным событием стала встреча с представителями туристического бизнеса и официальными лицами в старейшей пхукетской марине Boat Lagoon. Среди прочих на встрече присутствовали губернатор провинции Пхакапхонг Тавиптана, бывший сенатор от Пхукета и член сенатского комитета по туризму Таньярат Ачариячай, генеральный менеджер гостиницы Patong Resort Hotel Пхурит Масвонгса, ключевые члены входящего в структуру Минтуризма Комитета по туристическому развитию южной Андаманской зоны.

В ходе встречи министр Ратчакитпракарн подтвердил, что прибыл на остров, чтобы лично встретиться с представителями бизнеса и из первых уст узнать о тех проблемах, которые беспокоят их в первую очередь, в частности, замедление темпов роста турпотока из материкового Китая. Соответствующий тренд на рынке наблюдается уже год.

«Получив эту информацию, мы (Минтуризма) сможем скоординировать совместные действия с Министерством внутренних дел, Министерством транспорта и Министерством природных ресурсов, чтобы решить имеющиеся проблемы и привести туристический бизнес к достижению поставленных целей и эффективной работе, поскольку туризм и сфера услуг являются основными отраслями, привлекающими деньги в страну», – заявил господин Ратчакитпракарн.

По словам министра, правительство ставит своей целью довести вклад туризма в ВВП Таиланда до 30% в ближайшие два года.

«По этой причине все министерства, так или иначе имеющие отношение к туризму, должны помогать искать пути решения проблем и прилагать все усилия для того, чтобы туристический бизнес был по-настоящему сильным и устойчивым», – добавил господин Ратчакитпракарн.

После встречи с турбизнесом и официальными лицами министр вышел к прессе и сделал ряд других заявлений. Прежде всего, господин Ратчакитпракарн отметил, что после личного визита на остров пришел к выводу, что ситуация на туристическом фронте не так плоха, как утверждают «некоторые стороны».

«Рост слегка замедлился, но не настолько сильно, как пишут некоторые СМИ, особенно в отношении китайского рынка. К тому же, выросло количество посещающих Пхукет туристов из Индии», – заявил господин Ратчакитпракарн.

«Кроме того, международный аэропорт Пхукета фиксирует увеличение числа чартерных рейсов на остров», – добавил он.

Именно в заявлении для прессы прозвучал и тезис о том, что остров и все андаманское побережье должны уходить от сезонности.

«Министерство туризма готово поддержать туризм на Пхукете и в андаманском регионе и работать над его развитием с тем, чтобы туристическая отрасль в полной мере работала 365 дней в году без высокого и низкого сезона», – заявил министр.

Также господин Ратчакитпракарн заверил, что правительство не отказывается и от планов по развитию портовой инфраструктуры Пхукета, чтобы остров был более привлекательным для круизных лайнеров.

«С развитие инфраструктуры Пхукет станет хабом морского туризма. Круизные лайнеры будут отправляться отсюда в Пенанг, Малакку и Сингапур, затем возвращаться в тайские воды, посещая Сонгкхла и Паттайю. Это популярный туристический маршрут, и от его развития выиграет как турбизнес на побережье Андаманского моря, так и в Сиамском заливе», – заявил министр.

По словам господина Ратчакитпракарна, Таиланд готов использовать эту возможность, а также готов обеспечить безопасность отдыхающих и гостеприимно принимать их в любое время года.