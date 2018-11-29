Министр труда призвал Пхукет готовить супер-работников

Глава Министерства труда нанес визит на Пхукет и встретился с местными чиновниками и СМИ.

Новости Пхукета

29 Ноября 2018, 12:10 PM

Фото: Phuket PR Deprartment

Министр труда Таиланда Адун Сэнгсингкэу посетил Пхукет, где проинспектировал местный Институт повышения трудовых навыков, а также провел встречу с официальными лицами провинций Пхукет, Пханг-Нга и Ранонг. Визит генерала Сэнгсингкэу состоялся 27 декабря. Согласно сообщению PR-службы пхукетской администрации, одной из тем разговора с местными чиновниками стала подготовка «супер-работников», как генерал назвал требующихся на андаманском побережье высококвалифицированных специалистов.

Как пояснил генерал Сэнгсингкэу, центральную роль в подготовке специалистов должны играть провинциальные офисы Департамента труда, входящие в структуру одноименного министерства. Им необходимо разработать стратегии по достижению целевых показателей повышения профессиональных навыков сотрудников.

К примеру, пхукетский Институт повышения трудовых навыков сейчас уделяет особое внимание следующим 10 специальностям, востребованным преимущественно в туристической отрасли и сопутствующих сферах: работа бармена, приготовление блюд тайской и международной кухни, работа официанта, питание на морских судах, подача вин в ресторанах, холистическая медицина, СПА-процедуры и тайский массаж, развитие электронной коммерции и онлайн-торговли, малярные работы на морских судах, иностранные языки.

Говоря о пхукетском Институте развития трудовых навыков, генерал Сэнгсингкэу подчеркнул, что он играет ключевую роль в обеспечении туристического бизнеса квалифицированным персоналом. В этом году, на обучение в институте записались более 6,4 тыс. человек, а завершили курсы – около 1,5 тыс. (1 тыс. прошли практическое обучение, остальные прослушали леции). Выпускники Института были трудоустроены в 204 различных компаний.

Комментируя ситуацию на рынке труда Пхукета, генерал Сэнгсингкэу отметил, что официальный уровень безработицы на острове составляет всего 1,37%. Официально на Пхукете живут 321,4 тыс. человек трудоспособного возраста, работы не имеют чуть более 4,4 тыс. При этом, согласно правительственной статистике, на Пхукете также работают почти 84,5 тыс. иностранных граждан, трудоустроенных в 10,9 тыс. организаций.

Министр труда также отметил необходимость поддержания на должном уровне технического оснащения, штата персонала и операционных процедур в местном офисе Управления трудоустройства, занимающемся выдачей разрешений на работу иностранцам.