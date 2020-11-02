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Министр транспорта проинспектировал аэропорт Пхукета

В субботу, 31 октября, глава тайского Минтранса Саксаям Чидчоб проинспектировал международный аэропорт Пхукета и заявил о том, что он полностью готов к приему зарубежных пассажиров и тестированию их на коронавирус по прилету.

Новости Пхукета

2 Ноября 2020, 11:05 AM
Министр транспорта проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: PR Phuket

Министр транспорта проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: PR Phuket

Министр транспорта проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: PR Phuket

Министр транспорта проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: PR Phuket

Министр транспорта проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: PR Phuket

Министр транспорта проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: PR Phuket

Министр транспорта проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: PR Phuket

Министр транспорта проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: PR Phuket

Министр транспорта проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: PR Phuket

Министр транспорта проинспектировал аэропорт Пхукета. Фото: PR Phuket

В ходе инспекции, прошедшей в преддверии запланированного на 2 ноября визита премьер-министра, господина Чидчоба сопровождали губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу и генеральный менеджер аэропорта Тхани Чуангчу.

«В данный момент международный аэропорт Пхукета на 100% готов принимать и тестировать на коронавирус туристов со специальными туристическими визами (STV). Лаборатория для тестирования и мобильные лаборатории на базе пикапов позволяют тестировать 578 человек в день», – заявил господин Чидчоб.

Также министр указал, что власти Пхукета могут запросить у главы правительства дополнительное оборудование, если нагрузка в какой-то момент окажется выше указанного числа.

«Однако пока что разрешение на то, чтобы Пхукет начал напрямую принимать туристов с визами STV еще не дано. Нужно дождаться, пока премьер-министр проинспектирует аэропорт и убедится в его готовности, а заодно укрепит общественное мнение относительно открытия», – добавил глава Минтранса.

«Мне сообщили, что на Пхукете сейчас имеется около 1,9 отельных номеров для обеспечения альтернативного карантина для туристов. Кроме того, власти Пхукета попытаются в течение месяца нарастить номерной фонд до 5 тыс.», – добавил чиновник.

Отметим, что согласно данным с сайта Минздрава, статус центров альтернативного карантина (ALSQ) на Пхукете имеют 17 отелей. При этом некоторые уже начали выходить из программы, не дождавшись появления туристов.

 

 

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