Министр транспорта едет с инспекцией на Пхукет

Министр транспорта Таиланда Саксаям Чидчоб едет на Пхукет с инспекцией. Чиновник должен провести на острове два дня – 2 и 3 декабря.

Новости Пхукета

О предстоящем визите господина Чидчоба на Пхукете сообщил 28 ноября муниципалитет Кату. В этот день в районной администрации прошло совещание, посвященное встрече министра транспорта.

Участие в совещании принимали глава района Кату Чай-Анан Сутхикун и вице-губернатор провинции Пичет Панапонг. Муниципалитет не сообщил, что конкретно обсуждалось, кроме того, что речь шла «о том, как подготовиться к правительственной инспекции в округе Кату».

Главная транспортная проблема Кату, впрочем, всем хорошо известна. Практически в ежедневном режиме представители местной власти выезжают инспектировать ход ремонтных работ на месте октябрьского обвала дороги из Кату в Патонг.

Происшествие оставило Патонг без главной подъездной дороги, так что весь транспорт сейчас вынужден добираться до города либо через Камалу, либо через Чалонг. На обоих маршрутах из-за нагрузки регулярно образуются большие пробки.

Изначально власти провинции говорили, что временный ремонт основной дороги из Кату в Патонг должен занять от полутора до двух месяцев, то есть возобновление движения планировалось не позже второй половины декабря. Однако 21 ноября официальные лица констатировали, что ремонт проходит медленно из-за регулярных дождей.

По всей видимости, погода мешает возобновить и ограниченное движение легкого четырехколесного транспорта в Патонг со стороны Кату, открытое на один день, но потом снова запрещенное из-за срабатывания установленных геодезистами датчиков. Сейчас легковым авто, пикапам и микроавтобусам разрешен только проезд из Патонга в Кату (вниз по склону), но не в противоположном направлении. Большие автобусы и грузовики не допускаются на дорогу в принципе.

Параллельно ведутся работы по прокладке альтернативной дороги от картинга Patong Go Kart в Кату к храму Chao Por Seua Temple на вершине холма Кхао-Патонг. Данная дорога прокладывается по инициативе бизнесмена Причавуда (Праба) Кисина и проходит по его земле. Значительный объем средств на работы выделил сам Праб, остальное пожертвовали другие бизнесмены и рядовые жители Пхукета в формате краудфандинга. 28 ноября Фонд развития Патонга, основанный Прабом Кисином, сообщал о том, что собрано 2,6 млн бат.

Работы по прокладке альтернативной дороги находятся на финальном этапе. Сейчас вдоль трассы устанавливают защитные придорожные ограждения. В последнем заявлении президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат обещал открытие дороги уже на этой неделе. Не исключено, что бизнесмены постараются уложиться как раз к приезду министра Саксаяма Чидчоба.

Господин Кисин уже пригласил всех желающих присоединиться к акции по высадке желтых бархатцев у новой дороги в честь Короля Пхумипона Адульядета Великого (Рамы IX) в день его рождения 5 декабря.