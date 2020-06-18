Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Министр распорядился проконтролировать ношение масок на пляжах

Министр внутренних дел Таиланда Анупонг Паоджинда провел видеоконференцию с губернаторами всех провинций страны и отдал распоряжение обеспечить соблюдение мер «новой нормальности» в различных заведениях и местах, включая пляжи.

Новости Пхукета

18 Июня 2020, 04:37 PM
Министр внутренних дел провел видеоконференцию с губернаторами. Темой стало соблюдение мер эпидемиологической безопасности. Фото: Phuket PR Department

Министр внутренних дел провел видеоконференцию с губернаторами. Темой стало соблюдение мер эпидемиологической безопасности. Фото: Phuket PR Department

В ходе видеоконференции 16 июня министр выслушал отчеты губернаторов о четвертой фазе смягчения локдауна, в ходе которой работу возобновили большинство заведений и мест. Особое внимание господин Паоджинда уделили пляжам.

«Каждая провинция должна соблюдать установленные Министерством здравоохранения меры защиты от COVID-19, поскольку эти меры признаются адекватными и в других государства», – заявил министр внутренних дел.

«Все места, которым было разрешено открыться, должны иметь как минимум одну точку проверки состояния здоровья людей, должны обеспечивать социальное дистанцирование и иметь антисептики для посетителей. Все посетители должны носить защитные маски и регистрироваться через сервис Thai Chana на входе. Все это – новая нормальность. Когда в будущем мы откроем границы нашей страны, иностранцам также будет нужно строго соблюдать все эти правила», – заявил господин Паоджинда.

«Я верю, что если все будут соблюдать требования, то мы сможем пройти через этот кризис успешно и продолжить развивать национальную экономику», – добавил министр.

В ходе видео-конференции губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана заявил главе Министерства внутренних дел, что на острове сейчас насчитываются 43 пляжа, классифицированные как относящиеся к трем категориям:

  1. Пляж, который почти своим визитом Король (один пляж, Сурин).

  2. Пляжи национального природного резерва (33 пляжа).

  3. Организованные пляжи (девять пляжей).

Губернатор заверил, что после открытия пляжей 9 июня, на них обеспечивается безопасное поведение публики, как на песке, так и на прилегающих территориях. Глава провинции не уточнил, идет ли речь обо всех 43 пляжах или только о Сурине и организованных пляжах.

«Все посетители должны соблюдать установленные правительство меры эпидемиологической безопасности, официальные лица должны напоминать туристам и местному населению об этих мерах», – заявил Пхакапхонг Тавипатана.





 



 

 

Have a news tip-off? Click here

Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено
Грузовик перевернулся на шоссе в северной части Пхукета
Приказ о смене губернатора Пхукета вступил в силу
Водитель и его пассажирка попали в больницу после попытки объехать собаку на дороге
Число выявленных случаев COVID-19 на Пхукете остается прежним
Дочь погибшей от COVID-19 жительницы Пхукета получила 1 млн по страховке
Авиакомпании возобновляют полеты на Пхукет
Новых случаев COVID-19 на Пхукете не зафиксировано
Иностранцев допустили на междугородние автобусы в Таиланде
Пхукет подвел итоги двух месяцев комендантского часа
Новых случаев COVID-19 на Пхукете по-прежнему нет
Мэр Пхукет-Тауна озвучила новые правила работы школ
Всех рыбаков с перевернувшихся лонгтейлов удалось найти и спасти
Аэропорт Пхукета возобновляет работу с 13 июня
Новых случаев COVID-19 на Пхукете по-прежнему нет

 

Thai Residential
Mitsu Tiansin Motors
QSI International School Phuket

 