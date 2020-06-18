Министр распорядился проконтролировать ношение масок на пляжах

В ходе видеоконференции 16 июня министр выслушал отчеты губернаторов о четвертой фазе смягчения локдауна, в ходе которой работу возобновили большинство заведений и мест. Особое внимание господин Паоджинда уделили пляжам.
«Каждая провинция должна соблюдать установленные Министерством здравоохранения меры защиты от COVID-19, поскольку эти меры признаются адекватными и в других государства», – заявил министр внутренних дел.
«Все места, которым было разрешено открыться, должны иметь как минимум одну точку проверки состояния здоровья людей, должны обеспечивать социальное дистанцирование и иметь антисептики для посетителей. Все посетители должны носить защитные маски и регистрироваться через сервис Thai Chana на входе. Все это – новая нормальность. Когда в будущем мы откроем границы нашей страны, иностранцам также будет нужно строго соблюдать все эти правила», – заявил господин Паоджинда.
«Я верю, что если все будут соблюдать требования, то мы сможем пройти через этот кризис успешно и продолжить развивать национальную экономику», – добавил министр.
В ходе видео-конференции губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана заявил главе Министерства внутренних дел, что на острове сейчас насчитываются 43 пляжа, классифицированные как относящиеся к трем категориям:
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Пляж, который почти своим визитом Король (один пляж, Сурин).
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Пляжи национального природного резерва (33 пляжа).
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Организованные пляжи (девять пляжей).
Губернатор заверил, что после открытия пляжей 9 июня, на них обеспечивается безопасное поведение публики, как на песке, так и на прилегающих территориях. Глава провинции не уточнил, идет ли речь обо всех 43 пляжах или только о Сурине и организованных пляжах.
«Все посетители должны соблюдать установленные правительство меры эпидемиологической безопасности, официальные лица должны напоминать туристам и местному населению об этих мерах», – заявил Пхакапхонг Тавипатана.