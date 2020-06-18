Министр распорядился проконтролировать ношение масок на пляжах

Министр внутренних дел Таиланда Анупонг Паоджинда провел видеоконференцию с губернаторами всех провинций страны и отдал распоряжение обеспечить соблюдение мер «новой нормальности» в различных заведениях и местах, включая пляжи.

Новости Пхукета

18 Июня 2020, 04:37 PM

Министр внутренних дел провел видеоконференцию с губернаторами. Темой стало соблюдение мер эпидемиологической безопасности. Фото: Phuket PR Department

В ходе видеоконференции 16 июня министр выслушал отчеты губернаторов о четвертой фазе смягчения локдауна, в ходе которой работу возобновили большинство заведений и мест. Особое внимание господин Паоджинда уделили пляжам.

«Каждая провинция должна соблюдать установленные Министерством здравоохранения меры защиты от COVID-19, поскольку эти меры признаются адекватными и в других государства», – заявил министр внутренних дел.

«Все места, которым было разрешено открыться, должны иметь как минимум одну точку проверки состояния здоровья людей, должны обеспечивать социальное дистанцирование и иметь антисептики для посетителей. Все посетители должны носить защитные маски и регистрироваться через сервис Thai Chana на входе. Все это – новая нормальность. Когда в будущем мы откроем границы нашей страны, иностранцам также будет нужно строго соблюдать все эти правила», – заявил господин Паоджинда.

«Я верю, что если все будут соблюдать требования, то мы сможем пройти через этот кризис успешно и продолжить развивать национальную экономику», – добавил министр.

В ходе видео-конференции губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана заявил главе Министерства внутренних дел, что на острове сейчас насчитываются 43 пляжа, классифицированные как относящиеся к трем категориям:

Пляж, который почти своим визитом Король (один пляж, Сурин). Пляжи национального природного резерва (33 пляжа). Организованные пляжи (девять пляжей).

Губернатор заверил, что после открытия пляжей 9 июня, на них обеспечивается безопасное поведение публики, как на песке, так и на прилегающих территориях. Глава провинции не уточнил, идет ли речь обо всех 43 пляжах или только о Сурине и организованных пляжах.

«Все посетители должны соблюдать установленные правительство меры эпидемиологической безопасности, официальные лица должны напоминать туристам и местному населению об этих мерах», – заявил Пхакапхонг Тавипатана.

















