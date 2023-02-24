Министр предложил рынок секс-игрушек как новую нишу для тайского латекса

Министр сельского хозяйства Таиланда Чалермчай Сри-Он выступил с идеей продвигать тайский латекс на рынке товаров для взрослых. Глава Минсельхоза уже предложил и слоган для соответствующей кампании: «Секс-игрушки – сделано в Таиланде». Судя по всему, речь идет, в первую очередь, о секс-куклах, хотя тайское сырье может использоваться для производства самой разной продукции, в том числе, и сексуального назначения.

Новости Пхукета

24 Февраля 2023, 09:45 AM

Судя по ролику на официальной странице в Facebook, под секс-игрушками министр Сри-Он понимает, прежде всего, секс кукол. Фото: TorPRDP / Facebook