Министр предложил рынок секс-игрушек как новую нишу для тайского латекса

Министр озвучил идею о выводе тайского каучука на новые рынки в публикации на своей официальной странице в Facebook, сделанной 21 февраля. Внимание на пост, который уже собрал 1,9 тыс. лайков и 500 комментариев, обратила внимание газета Bangkok Post. Публикация сопровождается видео, в котором кроме министра фигурирует секс-кукла.
«Сегодня мы должны набраться смелости и принять решение. Вывод тайского каучука на рынок секс-игрушек принесет стране доходы. Это не просто порно, это еще и вопрос сексуального благополучия и здоровья людей», – написал министр Сри-Он.
«В 2021 году объем мирового рынка секс-игрушек составлял 1,3 трлн бат! За пять лет с 2016 года рынок секс-игрушек вырос на 300% и к 2030 году, вероятно, его объем будет составлять 2 трлн бат», – добавил глава Минсельхоза.
В качестве еще одной меры по поддержке отрасли министр Сри-Он предложил создание экономического кластера «Каучуковая долина» (Rubber Valley) для систематизации работы по наращиванию производства и экспорта тайского латекса. Глава Минсельхоза отметил, что речь идет о разнуой продукции.
Согласно данным Минсельхоза, Таиланд в 2022 году сохранил звание мирового лидера по экспорту латекса, поставив за рубеж только в первом полугодии 2,2 млн т на сумму в 70,5 млрд бат. Половину всех объемов купил Китай.
Компания Thaitex, являющаяся лидером среди тайских производителей концетрированного латекса и продукции из него, отмечает, что за рубеж уходит 90% натурального сырья и готовых товаров. Среди последних значатся не только предлагаемые туристам дорогие подушки с матрасами, но и более банальные перчатки и презервативы.