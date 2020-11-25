Министр образования проинспектировал школы Таланга

Министр образования Натапхон Типсуван нанес однодневный визит на Пхукет, в ходе которого проинспектировал несколько небольших сельских школ в Таланге, а также провел совещание с местными властями, посвященное повышению образовательных стандартов.

Новости Пхукета

25 Ноября 2020, 12:18 PM

Фото: PR Phuket

Визит министр на Пхукет состоялся 23 ноября. Вместе с ним на остров прибыли руководители Управления комиссии по базовому образованию (ОВЕС) и другие официальные лица.

Делегация посетила шесть небольших школ: Ban Mai Khao School, Tha Chatchai School, Hongyok Bamrung School, Ban Khor En School, Ban Mak Prok School и Ban Laem Sai School.

«В настоящий момент я должен признать, что мы не можем дать хорошее базовое образование нашей молодежи», – открыто заявил министр Типсуван.

«Нам нужно быстро улучшать учебную программу в плане как академических знаний, так и трудовых и жизненных навыков. Главная проблема нашей образовательной системы состоит в том, что мы учим детей запоминать, но не обязательно учим их применять знания», – добавил он.

Пхукет должен стать пилотной площадкой для реализации плана по развитию базового образования. Выбор пал на остров потому, что число школ под управлением ОВЕС на нем не велико.

Господин Типсуван отметил, что «подтягивание» учителей и школьников до требуемых стандартов – задача нелегкая.

«Потому для меня крайне важно выслушать мнения местных официальных лиц, чтобы доработать план. Коронавирусный кризис предоставляет нам хорошуювозможность для развития образовательной системы. Реализация плана займет 2-3 года после его запуска», – добавил министр образования.