Министр культуры приедет на открытие Вегетарианского фестиваля

Информация о том, что глава тайского правительства Прают Чан-Оча планирует посетить Пхукет в эти выходные, оказалась не соответствующей действительности. Впрочем, большой гость на открытии Вегетарианского фестиваля все же будет присутствовать. В воскресенье, 29 сентября, на Пхукет прилетит министр культуры Иттхипон Кунплом.

Новости Пхукета

26 Сентября 2019, 03:45 PM

Министр культуры Иттхипон Кунплом. Фото: Itthiphol Kunplome / Facebook

В беседе с корреспондентом The Phuket News и «Новостей Пхукета» глава провинциального офиса Минкультуры Комарт Панкерд подтвердил, что участие в официальной церемонии открытия Вегетарианского фестиваля примет не глава правительства, а министр культуры.

Господин Панкерд подтвердил, что уведомление о визите премьер-министра действительно было опубликовано сегодня утром, но через несколько часов в пхукетский офис Минкультуры поступило уведомление о том, что вместо Праюта Чан-Очи на остров приедет Иттхипон Кунплом. На вопрос о причинах замены господин Панкерд ответил лаконично: «Я не знаю».

Церемония официального открытия Вегетарианского фестиваля с участием министра пройдет в парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит в Пхукет-Тауне. Начало церемонии назначено на 17:30. Примерно в это же время в китайских храмах будут поднимать лампадные столбы «го тенг», призванные осветить китайским богам путь в мир людей. Ожидается, что министр затем примет участие в уличном шествии до Сапан-Хина.

Напомним, что Иттхипон Кунплом занял пост министра культуры Таиланда в июле этого года. Господин Кунплом – один из трех сыновей скончавшегося в ранее в этом году тайского политика и бизнесмена Сомчая Кунплома, известного при жизни как «Крестный отец Чонбури» и «Камнан По».

До получения министерского портфеля господин Кунплом работал мэром Паттайи, занимал посты советников ряда министров (включая минстра туризма), являлся заместителем министра аппарата главы правительства.