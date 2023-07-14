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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Пхукет

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл на Пхукет для участия в церемонии открытия генерального консульства в провинции. Другие подробности визита пока официально не озвучены.

Новости Пхукета

14 Июля 2023, 10:35 PM
Встреча Сергея Лаврова в аэропорту Пхукета вечером 14 июля. От лица провинции российского министра приветствовали вице-губернатор и заместитель начальника местной полиции. Фото: PR Phuket

Встреча Сергея Лаврова в аэропорту Пхукета вечером 14 июля. От лица провинции российского министра приветствовали вице-губернатор и заместитель начальника местной полиции. Фото: PR Phuket

Встреча Сергея Лаврова в аэропорту Пхукета вечером 14 июля. От лица провинции российского министра приветствовали вице-губернатор и заместитель начальника местной полиции. Фото: PR Phuket

Встреча Сергея Лаврова в аэропорту Пхукета вечером 14 июля. От лица провинции российского министра приветствовали вице-губернатор и заместитель начальника местной полиции. Фото: PR Phuket

Встреча Сергея Лаврова в аэропорту Пхукета вечером 14 июля. От лица провинции российского министра приветствовали вице-губернатор и заместитель начальника местной полиции. Фото: PR Phuket

Встреча Сергея Лаврова в аэропорту Пхукета вечером 14 июля. От лица провинции российского министра приветствовали вице-губернатор и заместитель начальника местной полиции. Фото: PR Phuket

Встреча Сергея Лаврова в аэропорту Пхукета вечером 14 июля. От лица провинции российского министра приветствовали вице-губернатор и заместитель начальника местной полиции. Фото: PR Phuket

Встреча Сергея Лаврова в аэропорту Пхукета вечером 14 июля. От лица провинции российского министра приветствовали вице-губернатор и заместитель начальника местной полиции. Фото: PR Phuket

Встреча Сергея Лаврова в аэропорту Пхукета вечером 14 июля. От лица провинции российского министра приветствовали вице-губернатор и заместитель начальника местной полиции. Фото: PR Phuket

Встреча Сергея Лаврова в аэропорту Пхукета вечером 14 июля. От лица провинции российского министра приветствовали вице-губернатор и заместитель начальника местной полиции. Фото: PR Phuket

Встреча Сергея Лаврова в аэропорту Пхукета вечером 14 июля. От лица провинции российского министра приветствовали вице-губернатор и заместитель начальника местной полиции. Фото: PR Phuket

Встреча Сергея Лаврова в аэропорту Пхукета вечером 14 июля. От лица провинции российского министра приветствовали вице-губернатор и заместитель начальника местной полиции. Фото: PR Phuket

Встреча Сергея Лаврова в аэропорту Пхукета вечером 14 июля. От лица провинции российского министра приветствовали вице-губернатор и заместитель начальника местной полиции. Фото: PR Phuket

Встреча Сергея Лаврова в аэропорту Пхукета вечером 14 июля. От лица провинции российского министра приветствовали вице-губернатор и заместитель начальника местной полиции. Фото: PR Phuket

Встреча Сергея Лаврова в аэропорту Пхукета вечером 14 июля. От лица провинции российского министра приветствовали вице-губернатор и заместитель начальника местной полиции. Фото: PR Phuket

Встреча Сергея Лаврова в аэропорту Пхукета вечером 14 июля. От лица провинции российского министра приветствовали вице-губернатор и заместитель начальника местной полиции. Фото: PR Phuket

Встреча Сергея Лаврова в аэропорту Пхукета вечером 14 июля. От лица провинции российского министра приветствовали вице-губернатор и заместитель начальника местной полиции. Фото: PR Phuket

Встреча Сергея Лаврова в аэропорту Пхукета вечером 14 июля. От лица провинции российского министра приветствовали вице-губернатор и заместитель начальника местной полиции. Фото: PR Phuket

Самолет господина Лаврова совершил посадку в международном аэропорту Пхукета около 21:00 вечера 14 июля, сообщил пхукетский офис Департамента связей с общественностью Таиланда (PR Phuket).

Министра иностранных дел РФ и членов его делегации встречали посол России в Таиланде Евгений Томихин, вице-губернатор Пхукета Амнуай Пинсуван, заместитель начальника пхукетской полиции Джирасак Сиемсак, глава паспортного офиса провинции Самерджит Лимликит. От лица МИД Таиланда министра приветствовал глава Департамента Европы Аси Мамани.

Визит господина Лаврова на Пхукет будет продолжаться около суток. В субботу, 15 июля, министр примет участие в церемонии официального открытия генконсульства России в Royal Phuket Marina. Российская дипмиссия завершила переезд в новое помещение в пределах RPM несколько дней назад.

Господин Лавров покинет остров через несколько часов после церемонии в Ко-Кэу. О других мероприятиях, которые запланированы у министра на субботу, в сообщении PR Phuket ничего не говорится.

Церемония открытия генконсульства должна состояться во второй половине дня, но в публикации властей Пхукета время не приводится. Само генконсульство пока не сообщило ни о церемонии, ни о визите господина Лаврова.

Публикация PR Phuket завершается указанием официального адреса генконсульства – 63/501 Moo 2, Thepkrasattri Rd., Koh Kaew, Mueang Phuket, Phuket.

 

 

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