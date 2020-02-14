Министерство туризма подсчитало турпоток в 2019 году

Турпоток в Таиланд по итогам 12 месяцев 2019 года вплотную приблизился к показателю 40 млн человек, а совокупные траты туристов немного не дотянули до 2 трлн бат, на которые изначально надеялись власти страны. Соответствующие данные содержатся в итоговом отчете Министерства туризма и спорта Таиланда.

Новости Пхукета

14 Февраля 2020, 03:26 PM

В 2019 году Королевство приняло 1,48 млн российских граждан. Фото:

Согласно данным Минтуризма, в декабре Королевство приняло 3,39 млн иностранцев (рост на 2,48% год к году), а общий объем зарубежных прибытий за 12 месяцев достиг 39,8 млн человек (рост на 4,23%). Оценочный объем трат иностранцев в декабре составил 192,84 млрд бат (спад на 2,25%), а по итогам всех 12 месяцев – 1,93 трлн бат (рост на 3,05%).

Самым массовым был турпоток из материкового Китая – 851,39 тыс. человек в декабре (рост на 1,51%) и почти 10,99 млн за весь год (рост на 4,36%). Еще 1,05 млн и 789,92 тыс. в течение года обеспечили Гонконг (рост на 2,9%) и Тайвань (рост на 14,96%) соответственно.

Суммарная годовая выручка китайского направления оценивается в 543,71 млрд бат (рост на 4,78%), островов Гонконга и Тайвань – 40,32 млрд и 35,55 млрд соответственно (рост на 3,67% и 13,22%).

Японский рынок обеспечил Таиланду 1,8 млн прибытий (рост на 9,07%), рынок Южной Кореи – 1,89 млн (рост на 5,09%). Выручка по этим двум направлениям оценивается в 89,81 млрд бат и 74,37 млрд бат соответственно (рост на 11,4% и 4,39%).

Также полностью оправдались прогнозы относительно внушительного роста числа прибытий из Индии, которых в декабре было 189 тыс. (рост на 12,42%), а за все 12 месяцев – 2 млн ровно (рост на 24,85%). Расходы индийских туристов оцениваются в 8,71 млрд в декабре (рост на 8,14%) и 86,37 млрд бат за весь год (рост на 27,45%).

За пределами азиатского региона самым крупным остался российский рынок. В декабре Таиланд принял 222,56 тыс. россиян (рост на 8,52%), потративших на поездки 16,22 млрд бат (рост на 4,02%). Всего за 12 месяцев Королевство приняло 1,48 млн российских граждан (рост на 0,72%), потративших 103,78 млрд бат (спад на 1,19%). Таким образом, если абсолютному числу прибытий Россия уже уступает Индии, то по финансовому эффекту россияне все еще впереди.

На европейском направлении тем временем продолжается стагнация. Великобритания в декабре обеспечила 109,14 тыс. прибытий (спад на 0,75%) и 7,28 млрд бат выручки (спад на 9,63%). За весь год – 994,02 тыс. визитов (рост на 0,73%) и 74,16 млрд бат выручки (спад на 0,43%).

Прибытия из Германии в декабре составили 99,25 тыс. визитов (спад на 1,38%), притом что суммарные расходы немцев упали до 5,52 млрд (спад на 9,54%). Показатели Германии за весь год – 857,49 тыс. визитов (спад на 3,28%) и 52,32 млрд бат выручки (спад на 4,97%). Спад по итогам года показали и все скандинавские страны, причем прибытия из Финляндии просели сразу на 9,19%, а из Швеции – на 7,88%. По выручке падение было соответствующим.

Зато продолжился рост прибытий из стран Восточной Европы, которые Министерство туризма Таиланда считает совокупно. По итогам года они составили 559,27 тыс. человек (рост на 6,98%), а траты поднялись до 35,1 млрд бат (рост на 6,45%).

Остаются в красной зоне Австралия с Новой Зеландией. В декабре они обеспечили суммарно 78,76 тыс. прибытий и 5,41 млрд бат выручки, по итогам всего года – 881,47 тыс. визитов и 62,61 млрд бат выручки. Итого для Австралии спад по итогам года составил 4,06% в прибытиях и 6,04% в выручке, для Новой Зеландии – 3,36% и 4,91%

Зато, несмотря на солидное расстояние до пункта назначения, Таиланд остается популярным у граждан США. В декабре прибытия выросли на 1,09% и составили 131,05 тыс. визитов, суммарные расходы – 9,43 млрд бат (спад на 2,42%). По итогам всех 12 месяцев США обеспечили 1,17 млн визитов (рост на 4,06%), суммарные траты американцев поднялись на 3,44%. При этом не стоит забывать и про соседнюю Канаду, которая в течение года добавила 274,16 тыс. прибытий (спад на 0,7%) и 19,86 млрд бат выручки (рост на 3,44%).

Также стоит отметить и Ближний Восток. Наблюдавшийся в начале года взрывной рост поездок из Израиля сошел на нет, но данная страна в итоге обеспечила за 12 месяцев около 195,9 тыс. визитов (рост на 3,76%) и 17,84 млрд бат выручки (рост на 4,94%). Следом по числу туристических прибытий расположились Объединенные Арабские Эмираты с показателем в 130,16 тыс. визитов. Правда, траты гостей из этой страны составили всего 9,67 млрд бат (рост на 0,27%).

Напомним, что публикуемая министерством статистика базируется на данных Иммиграционного бюро, которое фиксирует пересечение границы иностранцами не только с туристическими, но и с любыми другими целями. Это, в частности, не позволяет адекватно оценить турпоток из Малайзии и ряда других стран. Методология расчета туристических трат (приравниваемая Министерством туризма к выручке турбизнеса) не раскрывается.