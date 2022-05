Министерство торговли отмечает рост деловой активности на Пхукете

Заместитель министра торговли Таиланда Синит Лерткрай позитивно оценил меры правительства по поддержке туристической отрасли на фоне зафиксированного в первом квартале роста числа регистраций новых компаний. На Пхукете в январе-марте были открыты 613 новых бизнесов, преимущественно связанных с индустрией гостеприимства.

Новости Пхукета

5 Мая 2022, 02:30 PM

За первый квартал на Пхукете были зарегистрированы 613 новых юрлиц со средним капиталом в 2,7 млн бат на компанию. Фото: PR Phuket

Как следует из отчета, опубликованного PR-службой провинции Пхукет, за первый квартале 2022 года в четырех туристических провинциях юга Таиланда – Пхукет, Сураттхани, Краби и Пханг-Нга – были открыты 1216 новых кампаний, что на 51,62% выше показателя прошлого года, когда страна еще оставалась закрытой для иностранцев, а меры по поддержке туризма ограничивались стимулированием внутреннего спроса. PR-служба Пхукета не привела показателя дерегистрации (закрытия) юридических лиц за указанный отчетный период, но отметила, что среди новых зарегистрированных бизнесов были рестораны, отели, курортные и жиле комплексы, спа и «другой туристический бизнес».

«Мы проанализировали данные о бизнесе из четырех самых популярных туристических провинций южного региона, а именно – Пхукета, Сураттхани, Краби и Пханг-Нга. Это именно те провинции, на которые направлена поддержка со стороны государства», – заявил господин .Лерткрай.

По словам замминистра торговли, из указанной четверки Пхукет стал лидером по открытию новых компаний. Всего за квартал были зарегистрированы 613 юридических лиц (рост на 82% год к году) с зарегистрированным капиталом в 1,66 млрд бат (рост на 102%). Таким образом средний уставный капитал новой структуры составил около 2,7 млн, что указывает, что речь преимущественно идет о малом бизнесе.

В провинции Сураттхани, к которой относятся острова Самуи и Пханг-Нга, было открыто 450 новых юрлиц (рост на 35%) с суммарным капиталом в 977,1 млн бат (рост на 90%) или по 2,2 млн на компанию.

В Краби, где находятся Ао-Нанг и Пхи-Пхи, за три месяца зарегистрировали 110 новых компаний (рост на 17%) с общим капиталом в 178,2 млн (рост на 64%). Показатель средних вложений в новый бизнес здесь, как можно заметить, всего 1,6 млн бат на компанию. В провинции Пханг-Нга было зарегистрировано 43 новых юрлица (рост на 16%) с капиталом в 66,8 млн бат (рост на 14%), тоже примерно по 1,6 млн на компанию.

Говоря о результатах, господин Лерткрай отметил, что приведенные данные относятся к высокому туристическому сезону. Правда, его границы чиновник почему-то очертил как «март-май».

«Из-за распространения COVID-19 в последние два года деловой сектор понес тяжелые потери, особенно в туризме и смежных отраслях. Но в 2022 меры правительства по смягчению ограничений и полноценному продвижению туризма привели к восстановлению внутреннего рынка (который относится к сфере услуг), особенно в южных региона Таиланда. В бизнесе снова видно оживление», – заявил заместитель главы Минторговли.

Господин Лерткрай отметил, что по итогам анализа, проведенного Департаментом развития бизнеса, рост в первом квартале показал весь туристический сегмент и связанные с ним отрасли, такие как:

Рестораны и ресторанный бизнес; Отели, курортные комплексы и кондоминиумы; Спа и оздоровление; Сопутствующие услуги, такие как прокат авто и бронирование авиабилетов.

В ресторанном сегменте, по словам господина Лерткрая, деловая активность увеличилась на 83% по сравнению с первым кварталом 2021 года, в сегменте отелей и кондоминиумов – на 169%, в секторе спа – на 100%, в экскурсионной сфере и сфере бронирований – на 400%.

Заместитель министра не привел абсолютных показателей оборота в конкретных сегментах, но подчеркнул, что озвученные относительные показатели «четко сигнализируют о восстановлении туристического сектора и всей страны». Господин Лерткрай вновь обратил внимания на меры правительства по поддержке туризма, включая внутреннюю программу We Travel Together и внешнюю Test & Go, хотя первая уже растеряла популярность, а вторая и вовсе была свернута с 1 мая и заменена свободным въездом в страну для вакцинированных туристов.

Впрочем, одновременно господин Лерткрай отметил, что показатели регистрации новых юрлиц в первом квартале – это еще и свидетельство способности тайского бизнеса адаптироваться к ситуации COVID-19 и реагировать на изменение обстоятельств. С тем, что тайскому туризму удалось не погибнуть за два года без внешнего турпотока, действительно, не поспоришь.