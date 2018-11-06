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Министерство культуры намерено защитить тайскую кухню от иностранного влияния

Традиционная тайская кухня нуждается в защите от иностранного влияния, и Министерство культуры Таиланда должно разработать меры по ее защите. С таким заявлением в понедельник, 5 ноября, выступил министр культуры страны Вира Ротпотчанарат.

Новости Пхукета

6 Ноября 2018 09:30:09

Фото: drburtoni / Flickr
Фото: drburtoni / Flickr

Заявление господина Ротпотчанарата, как отмечает газета Bangkok Post, представляет собой очередную попытку выработать и реализовать четырехлетний план по «продвижению и защите тайской кулинарной мудрости». Пока что цельной концепции в этой сфере у Таиланда нет, хотя отдельные ведомства реализуют свои собственные инициативы в данной сфере. Выработать такой план должна комиссия, в создании которой участвует и господин Ротпотчанарат.

«Уникальное в плане кулинарной техники, с передаваемыми из поколение в поколение рецептами, тайское гастрономическое искусство нуждается в большей защите от иностранных влияний, которые прямо сейчас меняют внешний вид и вкус определенных местных блюд. И хотя многие гастрономы находят ее привлекательной, кухня фьюжн представляет угрозу аутентичной тайской гастрономии и ведет к постепенному исчезновению некоторых уникальных тайских блюд», – заявил господин Ротпотчанарат.

Отметим, что Туристическое управление Таиланда (ТАТ) занимается активным продвижением тайской кухни и гастрономического туризма. С начала года на Пхукете прошли уже несколько ярмарок местной кухни под эгидой ТАТ.

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Министерство культуры намерено защитить тайскую кухню от иностранного влияния
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