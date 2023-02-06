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Минимаркет в Таланге ограбили в последний день работы

Полиция Таланга расследует ограбление минимаркета 7-Eleven в Паклоке, совершенное еще 31 января. По иронии судьбы, магазин ограбили в последний день работы (у оператора истекал контракт на аренду и он планировал открыть торговую точку в другом месте).

Иккапоп Тхонгтуб

6 Февраля 2023, 01:34 PM
Ограбленный 7-Eleven в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ограбленный 7-Eleven в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Согласно данным с камер видеонаблюдения, ограбление было совершено примерно в 4:00 утра. Двое мужчина на мотоцикле Honda Wave старой модели несколько раз проехали мимо магазина, после чего один из них, не снимая шлема, зашел в помещение, достал самодельный пистолет и потребовал деньги из кассы.

Согласно полицейскому отчету (на месте событий работал подполковник Анукун Нукет), добычей грабителей стали 1826 бат.

После ограбления подполковник Нукет заявил, что оно будет быстро раскрыто. Однако по состоянию на утро 6 февраля никакой информации об успехах в расследовании не поступало.

 

 

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