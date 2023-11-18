Миниатюрное население. Полезные и вредные насекомые в тайском саду

Насекомые повсюду. Ученые говорят, что в мире обитает один миллион разных видов, но есть основания полагать, что это заниженная оценка. Хотя разнообразие и численность членистоногих (Arthropoda) глобально уменьшаются из-за применения пестицидов и разрушения привычных экосистем, любой пхукетский садовод подтвердит, что лично он этого не ощущает. Насекомые населяют любой сад и огород, обживая цветочные клумбы, заросли кустов и грядки с зеленью и овощами, а зачастую и уничтожая их. Автор книг о садоводстве в тропиках Патрик Кэмпбелл рассказывает о микрокосмосе типичного пхукетского сада.

Патрик Кэмпбелл

Среди членистоногих, безусловно, есть отпетые вредители с точки зрения садовода, но уничтожать всех без разбора – не выход. Все-таки растениям для размножения нужны опылители, такие как пчелы, бабочки и разнообразные жуки. Без них ни одна экосистема просто не выживет, а химикаты действуют отнюдь не избирательно.

Также среди насекомых имеются хищники, которые не только не вредят растениям, но и помогают садоводу в их защите, планомерно истребляя тех из своих собратьев, кто питается листьями и стеблями. Среди природных союзников человека – стрекозы, разные сетчатокрылые, богомолы, божьи коровки.

И опылители, и хищники нужны природе и полезны садоводу. Проблемы создают насекомые-вегетарианцы, которые питаются нашими драгоценными растениями. Также в категорию плохих парней можно записать всех жалящих, кусающих, кровососущих и распространяющих болезни.

Думаю, вы уже поняли, что я сейчас говорю, в первую очередь, о банальных комарах, которые в Таиланде и других тропических странах – не просто назойливые соседи, а еще переносчики лихорадки денге. Распространяющий болезнь вид aedes aegypti очень многочисленный, а количество заболеваний денге постоянно растет. В 2022 году в Таиланде было диагностировано 46 тыс. случаев.

С большой долей уверенности можно сказать, что свою роль здесь играют обильные дожди последних лет. Любая стоячая вода – идеальное место для размножения комаров, причем не только разносящих денге, но и малярийных. В Таиланде эта болезнь, к счастью, практически не встречается, но по всему миру она ежегодно уносит более 600 тыс. жизней.

Впрочем, комариный укус – неприятная штука даже если забыть о рисках денге и малярии. Вдвойне неприятен и даже опасен он в том случае, если вам не повезло иметь аллергию на выделяемые этими насекомыми антикоагулянты. Как известно, кровью питаются только самки комаров и только в период размножения, а самцы довольствуются пыльцой на протяжении всей жизни. Для получения доступа к крови комариха прокалывает кожу жертвы хоботком, после чего впрыскивает туда антикоагулянт, который облегчает ток крови, затормаживая ее сворачивание. Именно из-за этого химического вещества, содержащего в слюне москита, место укуса опухает и чешется.

Если вы решили заняться тропическим садоводством, то без мер защиты не обойтись, и речь не только о перчатках. Прежде всего убедитесь, что декоративные водоемы в вашем саду не стали рассадниками мотыля, то есть комариных личинок. Оптимально, чтобы в пруду с лилиями и в вазе с лотосами обитали рыбы, которые будут поедать личинок, не давая им становиться новыми комарами. Заводить карпов не обязательно, ведь подойдут любые декоративные виды – гуппи, меченосцы и их собратья не буду раздумывать при появлении в воде естественной для них пищи.

Также с комарами и другими надоедливыми членистоногими эффективно расправляются прочие хищники, включая насекомоядных птиц и более крупных насекомых, таких как стрекозы, пауки и богомолы. Я в какой-то момент столкнулся с нашествием олеандровых бражников, гусеницы которых пожирали листву на моих табернемонтанах. Никакое средство против них не помогало, но на выручку пришла шпорцевая кукушка, увидевшая в моем саду накрытый для себя стол. Для бражников история закончилась печально, тогда как кукушка была весьма довольна.

Если вы не хотите лишний раз кормить комаров собственной кровью кровью, постарайтесь воздерживаться от садовых дел перед рассветом или ранним утром, когда насекомые особенно активны. И в любое время суток избегайте тенистых мест и густых зарослей растений, где они пережидают жару. При необходимости работы в них используйте репелленты, причем не обязательно химические. Средства из натуральных компонентов (цитронелловое масло, эвкалиптовое масло) могут быть не самыми мощными, но их эффекта тоже хватает на несколько часов спокойной работы в саду.

Возможно, вы обращали внимание, что комары очень любят кусать за ноги в районе ступней и лодыжек. Это связано с тем, что там выше уровень выделения СО2, а углекислый газ привлекает насекомых. Для работы в саду постарайтесь одеваться и обуваться так, чтобы ступни и лодыжки были закрыты.

Москитов я смело записываю во враги номер один, но они не единственные из насекомых, надоедающих садоводу. Возьмем, к примеру, муравьев, которым я посвящал одну из предыдущих статей. Эти насекомые в прямом смысле вездесущие, встретить муравья можно в любом уголке планеты за исключением, разве что, Антарктиды. В тропиках муравьиные укусы – обыденность, особенно если у вас рядом с домом поселились известные своей агрессивностью рыжие ткачи, плетущие гнезда в листве деревьев, или крупные черные муравьи, размножающиеся под землей или в цветочных горшках. Главное оружие муравьев – кислота, которая так и называется муравьиной. В случае с массовой атакой рыжих прядильщиков можно в буквальном смысле почувствовать ее запах на коже.

Дополнительная проблема с муравьями состоит в том, что они, в отличие от комаров, являются социальными созданиями, живут организованными колониями и умеют неплохо организовывать коллективную оборону от своих природных врагов. Даже насекомоядный паук не станет без нужды слоняться рядом с муравейником, который охраняют бесстрашные муравьи из отдельной касты воинов.

Хуже того, у некоторые муравьев сложились симбиотические отношения с насекомыми-вредителями, такими как тля и войлочники. Последние питаются растениями и в процессе жизнедеятельности выделяют субстанцию, которую используют в пищу уже муравьи. Естественно, умные насекомые охраняют тех, кто обеспечивает их пищей, защищая от божьих коровок и других хищников. Страдают же от этого симбиоза растения и садоводы.

Несмотря на угрозу денге от комаров или болезненные укусы муравьев, человек инстинктивно боится не их, а пауков. Именно этим созданиям принадлежит сомнительная слава самых страшных и нелюбимых, хотя в Таиланде, в отличие от Австралии или Мексики, не так уж много пауков, способных укусить. В Королевстве есть свои черные тарантулы и другие опасные пауки, но большинство представителей вида – не только не опасны, но и полезны для человека, поскольку уничтожают комаров, мух и других насекомых. Впрочем, это нисколько не помогает людям с арахнофобией, которые в принципе боятся любых пауков независимо от их положительных качеств в сфере биоконтроля.

Патрик Кэмпбелл – резидент Раваи, садовод, автор многочисленных статей и нескольких книг о садоводстве в Таиланде. Его работа The Tropic Gardener считается одной из лучших за последние десятилетия. Купить книгу можно у автора за 500 бат. Звоните по телефонам 076-613227 и 085-7827551.