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Мини-марафон Heartbreak Hill прошел в Пхукет-Тауне

Отельная группа Accor Hotels провела шестой по счету и первый после четырехлетней паузы мини-марафон Heartbreak Hill, отличительной особенностью которого является то, что участники на дистанции вынуждены справляться с серьезными перепадами высот. Мероприятие прошло 18 сентября, причем местом проведения впервые стал Пхукет-Таун. До этого атлеты покоряли подъемы и спуски на севере острова, а в этот раз – холм Ранг.

Новости Пхукета

20 Сентября 2022, 05:07 PM
Шестой мини-марафон Heartbreak Hill прошел на Пхукете. Фото: HeartBreak Hill Phuket Mini-Marathon / Facebook

Шестой мини-марафон Heartbreak Hill прошел на Пхукете. Фото: HeartBreak Hill Phuket Mini-Marathon / Facebook

Шестой мини-марафон Heartbreak Hill прошел на Пхукете. Фото: HeartBreak Hill Phuket Mini-Marathon / Facebook

Шестой мини-марафон Heartbreak Hill прошел на Пхукете. Фото: HeartBreak Hill Phuket Mini-Marathon / Facebook

Шестой мини-марафон Heartbreak Hill прошел на Пхукете. Фото: HeartBreak Hill Phuket Mini-Marathon / Facebook

Шестой мини-марафон Heartbreak Hill прошел на Пхукете. Фото: HeartBreak Hill Phuket Mini-Marathon / Facebook

Шестой мини-марафон Heartbreak Hill прошел на Пхукете. Фото: HeartBreak Hill Phuket Mini-Marathon / Facebook

Шестой мини-марафон Heartbreak Hill прошел на Пхукете. Фото: HeartBreak Hill Phuket Mini-Marathon / Facebook

Шестой мини-марафон Heartbreak Hill прошел на Пхукете. Фото: HeartBreak Hill Phuket Mini-Marathon / Facebook

Шестой мини-марафон Heartbreak Hill прошел на Пхукете. Фото: HeartBreak Hill Phuket Mini-Marathon / Facebook

Шестой мини-марафон Heartbreak Hill прошел на Пхукете. Фото: HeartBreak Hill Phuket Mini-Marathon / Facebook

Шестой мини-марафон Heartbreak Hill прошел на Пхукете. Фото: HeartBreak Hill Phuket Mini-Marathon / Facebook

Шестой мини-марафон Heartbreak Hill прошел на Пхукете. Фото: HeartBreak Hill Phuket Mini-Marathon / Facebook

Шестой мини-марафон Heartbreak Hill прошел на Пхукете. Фото: HeartBreak Hill Phuket Mini-Marathon / Facebook

Шестой мини-марафон Heartbreak Hill прошел на Пхукете. Фото: HeartBreak Hill Phuket Mini-Marathon / Facebook

Шестой мини-марафон Heartbreak Hill прошел на Пхукете. Фото: HeartBreak Hill Phuket Mini-Marathon / Facebook

Шестой мини-марафон Heartbreak Hill прошел на Пхукете. Фото: HeartBreak Hill Phuket Mini-Marathon / Facebook

Шестой мини-марафон Heartbreak Hill прошел на Пхукете. Фото: HeartBreak Hill Phuket Mini-Marathon / Facebook

Шестой мини-марафон Heartbreak Hill прошел на Пхукете. Фото: HeartBreak Hill Phuket Mini-Marathon / Facebook

Шестой мини-марафон Heartbreak Hill прошел на Пхукете. Фото: HeartBreak Hill Phuket Mini-Marathon / Facebook

Шестой мини-марафон Accor Hotels ‘Heartbreak Hill’ 2022 Mini-Marathon открыл губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Вместе с ним в церемонии приняли участие вице-губернатор Пичет Панапонг, другие официальные лица, а также представители отелей группы Accor.

Участники стартовали из Сапан-Хина. Оттуда маршрут пролегал по улицам Пхукет-Тауна до холма Ранг, который и предстояло «штурмовать» атлетам в кульминационный момент гонки. Всего было заявлено две дистанции – мини-марафон на 11 км и забег ради удовольствия (фан ран) на 6 км. Количество участников, согласно заявлению PR-службы администрации Пхукета, превысило 1,7 тыс. человек.

Мероприятие 2022 года носило благотворительный характер и проводилось в рамках программы корпоративной социальной ответственности группы Accor. Организаторы поставили себе цель собрать 1 млн бат на поддержку образования в пхукетских школах. Ранее в этом году власти острова и бизнес подписали меморандум, в рамках которого бизнес и местные образовательные учреждения должны были объединить усилия для повышения уровня преподавания иностранных языков в школах. Средства от Heartbreak Hill 2022 должны быть потрачены именно в рамках этого соглашения.

Пока что организаторы мероприятия не сообщили, сколько средств в итоге удалось собрать в результате проведения мероприятия. Сборы за участие варьировались от 300 бат (специальная цена для школьников и студентов) до 1 тыс. бат (статус VIP-участника с гарантированной памятной медалью и особой футболкой). Обычные билеты предлагались по 500 и 650 бат (фановый забег и мини-марафон соответственно).

 

 

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