Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Минфин Таиланда снизил годовой прогноз по росту ВВП до 2,3%

Министерство финансов Таиланда пересмотрел в сторону уменьшения прогноз по росту экономики страны в 2021 году. Если до этого ведомство ожидало роста на 2,8%, то на фоне третьей волны коронавируса прогноз был пересмотрен до 2,3%.

Новости Пхукета

4 Мая 2021, 07:43 PM
Фото: NNT

Фото: NNT

Как заявила глава Управления фискальной политики (FPO) Кулайя Тантитемит, одна из основных причин пересмотра – ухудшение прогноза по туризму. Если три месяца назад ожидалось принять 5 млн иностранцев, то теперь – всего 2 млн, сообщает государственное новостное агентство NNT.

По мнению госпожи Тантитемит, в финансовом выражении снижение турпотока будет весомым – с 260 млрд бат (по предыдущему прогнозу) до 100 млрд бат.

Госпожа Тантитемит отметила важность такого фактора как вакцинация: и внутри Таиланда, и в зарубежных странах. Более активное распространение вакцины позитивно скажется на экономике.

Что касается темпов развития экономики в этом году, то Минфин ожидает определенного ускорения в конце третьего квартала или начале четвертого.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Эндрю Вуд: Третья волна и перспективы открытия в июле
Инвесторы верят в оживление отельного рынка
Туристический совет готовит свою программу помощи работникам отрасли
Veranda планирует открытие отеля на Пхукете
Глава ТАТ: Перспективы туризма остаются туманными
NESDC ожидает падения ВВП на 6% вместо 7,5%
Долговая нагрузка на домохозяйства продолжает расти
The Nai Harn занял второе место в тайском рейтинге Conde Nast Traveler
Тайские отели на Мальдивах рассказали об опыте открытия для иностранцев
Вопрос о приеме иностранных туристов разделил тайцев
Требования по страховке для визы STV смягчили в несколько раз
Пхукет примет тестовую группу туристов из Китая 8 октября
CCSA одобрил 270-дневные турвизы
Верфь Asia Catamarans спустила на воду два новых катамарана
РНА: Отели Пхукета дошли до переломной точки

 

Art-Tec Design
Thai Residential
Smarter Energy Solution Phuket
QSI International School Phuket

 