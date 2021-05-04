Минфин Таиланда снизил годовой прогноз по росту ВВП до 2,3%

Министерство финансов Таиланда пересмотрел в сторону уменьшения прогноз по росту экономики страны в 2021 году. Если до этого ведомство ожидало роста на 2,8%, то на фоне третьей волны коронавируса прогноз был пересмотрен до 2,3%.

Новости Пхукета

4 Мая 2021, 07:43 PM

Фото: NNT

Как заявила глава Управления фискальной политики (FPO) Кулайя Тантитемит, одна из основных причин пересмотра – ухудшение прогноза по туризму. Если три месяца назад ожидалось принять 5 млн иностранцев, то теперь – всего 2 млн, сообщает государственное новостное агентство NNT.

По мнению госпожи Тантитемит, в финансовом выражении снижение турпотока будет весомым – с 260 млрд бат (по предыдущему прогнозу) до 100 млрд бат.

Госпожа Тантитемит отметила важность такого фактора как вакцинация: и внутри Таиланда, и в зарубежных странах. Более активное распространение вакцины позитивно скажется на экономике.

Что касается темпов развития экономики в этом году, то Минфин ожидает определенного ускорения в конце третьего квартала или начале четвертого.