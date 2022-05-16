Миндрав призывает родителей не бояться прививать школьников

Департамент здоровья, входящий в структуру тайского Минздрава, обратился к родителям детей школьного возраста с призывом не бояться вакцинации против коронавируса и привить своих сыновей и дочерей. Призыв был озвучен в связи с началом ученого года в Таиланде. По данным статистики, не вакцинированной ни в какой мере остается почти треть детей в возрасте 5-11 лет.

Новости Пхукета

16 Мая 2022, 04:24 PM

Вакцинация детей в Национальном институте детского здоровья имени Королевы Сирикит. Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Глава департамента Суванначай Ваттанайингчарон заявил 15 мая, что в родительском сообществе по-прежнему сильны опасения в отношении вакцин, что очевидным образом сказывается на уровне вакцинации школьников. Таковы результаты исследования, которое ведомство проводило в период с 22 апреля по 11 мая, то есть перед возобновлением уроков в школах.

В частности, господин Ваттанайингчарон отметил, что только 54,1% детей в возрасте 5-11 лет получили хотя бы одну дозу вакцины и будут продолжать курс до получения двух доз. 28,7% детей остаются полностью непривитыми, пишет Bangkok Post.

Газета указывает, что Министерство общественного здоровья начало кампанию по вакцинации школьников в феврале. Детей прививают вакциной Pfizer/BioNTech, не содержащей непосредственно клеток вируса даже в «убитом» виде. Прививочный курс состоит из двух доз с интервалом в 3-12 недель. Согласно данным Минздрава, в целевую группу входят 5,8 млн детей, включая 900 тыс. «уязвимых к инфекциям».

При этом доктор Ваттанайингчарон отметил, что до сих пор многие родители банально не хотят прививать своих детей из страха, что вакцина навредит им. В частности, 77,2% опрошенных заявили, что опасаются негативных побочных эффектов, а 55,3% заявили, что у них просто есть опасения медицинского характера. Кроме того, 37% заявили, что у их детей и так есть проблемы со здоровьем, из-за которых вакцинация может иметь нежелательные последствия.

Доктор Ваттанайингчарон повторил, что эффективность вакцинации – это доказанный факт, и прививка значительно снижает риск тяжелого течения болезни и смерти среди пациентов, включая детей. Как подчеркнул представитель Минздрава, вакцинация крайне важна на фоне начала нового учебного года. Наличие у детей других заболеваний – это повод проконсультироваться со специалистами перед прививкой, а не отказываться от нее.

«Родители должны задуматься о прививках для своих детей, проконсультировавшись с медицинскими работниками перед вакцинаций при наличии каких-либо других заболеваний», – заявил доктор Ваттанайингчарон.

Глава Департамента здоровья напомнил, что в большинстве случаев побочные эффекты если и есть, то легкие: болезненные ощущения в месте укола, головная боль, усталость, повышение температуры. Все они поддаются симптоматическому лечению при помощи простых препаратов и банального покоя.

Тем временем сами тайские школы завершают подготовку к новому учебному году, который должен стартовать уже 17 мая. В частности, в учебных заведениях провели санитарную обработку, проинструктировали персонал, убедились, что все работники сферы образования привиты.

В новом учебному году в школах останется обязательным ношение масок и социальное дистанцирование. Также отдельные меры будут приниматься для снижения риска инфицирования во время совместных приемов пищи школьниками.

При этом будут и послабления в сравнении с предыдущим годом. В частности, школы будут стараться воздерживаться от того, чтобы отправлять целые классы на домашнюю изоляцию при возникновении малейшего риска вспышки коронавирусной инфекции.

Власти пока не видят препятствий тому, чтобы школьнику учились в классах, текущая эпидемиологическая обстановка оценивается как достаточно безопасная для этого. Впрочем, дистанционное обучение или комбинация очной и дистанционной форм также возможны при начале новой вспышки COVID-19.

При этом родителям детей школьного возраста настоятельно рекомендовано сохранять бдительность и быть сознательными. При возникновении у ребенка симптомов простудного заболевания настоятельно рекомендуется не отправлять его в школу. Это, впрочем, было логичным решением и до появления новой коронавирусной инфекции.