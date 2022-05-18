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Миллиардер Лим Кок Тхай возрождает свою круизную империю под новым именем

Малайзийский миллиардер Лим Кок Тхай запускает в Сингапуре новую компанию в сфере морских круизов. Предприниматель, чья предыдущая круизная компания не пережила коронавирусного кризиса, рассчитывает уже в сентябре организовать первые круизы из Сингапура в Таиланд в рамках нового бизнес-проекта.

Новости Пхукета

19 Мая 2022, 01:00 PM
Круизный лайнер Genting Dream в Гонконге. Фото: LN9267 / Wikimedia Commons

Круизный лайнер Genting Dream в Гонконге. Фото: LN9267 / Wikimedia Commons

Новая компания господина Лима получила название Resorts World Cruises Pte, пост президента и главы направления продаж на международном рынке занял Майкл Гох, который из озвучил планы на брифинге для прессы в середине мая, сообщает Bloomberg. Господин Гох заявил, что на начальном этапе флот компании будет состоять из одного лайнера Genting Dream, который будет совершать круизы просто по водам вблизи Сингапура. При этом первый круиз ожидается уже в июне.

Господин Гох ранее был президентом в компании Dream Cruises, которая была ликвидирована в феврале, когда рухнула ее материнская структура Genting Hong Kong Ltd, принадлежавшая господину Лиму. Одновременно сам миллиардер покинул посты генерального директора и председателя основной компании.

Круизный бизнес господина Лима не пережил пандемию коронавируса, но сейчас туристический рынок восстанавливается на фоне постепенной отмены введенных в связи с COVID-19 запретов и ограничений. В итоге миллиардер решил вернуться в сферу круизов, открыв новую компанию уже со словам Resorts World в названии, как у сети отельных франшиз и казино господина. Впрочем, операционно круизный бизнес будет независимым.

Примечательно, что в ходе кризиса предпринимателю пришлось избавиться от круизных активов, но не от развлекательного и игорного бизнеса. Он по-прежнему владеет одним из крупнейших в мире конгломератор отелей и казино, находящихся в Малайзии, Сингапуре и США.

«Наши круизные компании в последние 30 лет были очень прибыльными и являлись ключевым бизнесом», – заявил на брифинге для прессы гендиректор новой структуры Колин Ау.

Крупнейшие мировые операторы морских круизов, включая Carnival Corp и Royal Caribbean Cruises Ltd, смогли во время кризиса привлечь достаточную ликвидность и пережить пандемию, тогда как ряд мелких компаний обанкротился. Испанская Pullmantur, частично принадлежавшая Royal Caribbean, закрылась еще в 2020 году. В Азии первой ласточкой стала Jalesh Cruises, прекратившая деятельность тогда же.

Сейчас морской туризм в Азии видит перспективу возрождения на фоне смягчения ограничений на путешествия в Сингапуре, Малайзии, Индонезии и Таиланде, однако бизнес не может не замечать, что по прежнему остается закрытым огромный китайский рынок. Господин Ау отмечает, что Resorts World Cruises будет развиваться именно в Азии, рассматривая в перспективе Гонконг и Тайвань, когда они откроются. Пока же внимание сосредоточено на открытие маршрутов из Сингапура в Индонезию, Таиланд и Малайзию. Произойти это должно уже в сентябре.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что господин Лим выразил интерес к тому, чтобы выкупить назад мега-лайнер Global Dream, ранее принадлежащий Genting Hong Kong, но проданный в рамках ликвидации компании. Господин Ау отказался отвечать на соответствующий вопрос. Владельцы судна – консорциум китайских банков, включающий Bank of Communications Co, China Merchants Bank Co, China Construction Bank Corp и China Development Bank, которые сдают «Глобальную мечту» в лизинг.

 

 

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