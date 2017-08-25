Millennium Resort проведет забег в поддержку школьников с аутизмом

Millennium Resort проведет десятый благотворительный забег в Патонге 1 октября.

26 Августа 2017 14:00:00

Фото: Millennium Resort

Гостиница Millennium Resort Patong Phuket готовится к десятому юбилейному благотворительному забегу Millennium Resort Patong Phuket Charity Run 2017 в поддержку школы Phuket Panyanukul School и, в частности, ее программы по включению в образовательный процесс детей с расстройствами аутического спектра. Тема спортивного мероприятия в этом году была заявлена как Engaging with Autism, что можно перевести как «участие в жизни, несмотря на аутизм». Состоится событие 1 октября.

Основная цель Millennium Resort – собрать максимальное количество средств на поддержку Phuket Panyanukul School, чтобы поддержать ее действующие инициативы, повысить качество образования и внедрить новые эффективные методы работы с детьми с аутизмом. Кроме того, гостиница рассчитывает привлечь широкое внимание к проблемам аутизма со стороны местного сообщества. Одновременно мероприятие является и средством пропаганды здорового образа жизни.

В рамках Millennium Charity Run 2017 состоятся два забега – на 10 км и на 5 км. Первый из них открыт для атлетов в возрасте от 15 лет (сбор – 350 бат), во втором возрастные ограничения отсутствуют (сбор – 300 бат). Спортсмены стартуют в 6:00 и 6:10 утра соответственно от отеля Millennium Resort Patong Phuket, оттуда они отправятся к южной оконечности пляжа, а оттуда – на пляжную дорогу и назад к отелю.

Все бегуны получат памятные футболки и медали, победителей в каждой из возрастной групп забега 10 км ждут кубки (всего будет три группы). Регистрация и доп. информация на www.gotorace.com/event/millennium-charity-run. The Phuket News и Khao Phuket являются спонсорами мероприятия.