The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Спорт
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Мир | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Millennium Resort проведет забег в поддержку школьников с аутизмом

Millennium Resort проведет десятый благотворительный забег в Патонге 1 октября.

Новости Пхукета

26 Августа 2017 14:00:00

Фото: Millennium Resort
Фото: Millennium Resort

Гостиница Millennium Resort Patong Phuket готовится к десятому юбилейному благотворительному забегу Millennium Resort Patong Phuket Charity Run 2017 в поддержку школы Phuket Panyanukul School и, в частности, ее программы по включению в образовательный процесс детей с расстройствами аутического спектра. Тема спортивного мероприятия в этом году была заявлена как Engaging with Autism, что можно перевести как «участие в жизни, несмотря на аутизм». Состоится событие 1 октября.

Основная цель Millennium Resort – собрать максимальное количество средств на поддержку Phuket Panyanukul School, чтобы поддержать ее действующие инициативы, повысить качество образования и внедрить новые эффективные методы работы с детьми с аутизмом. Кроме того, гостиница рассчитывает привлечь широкое внимание к проблемам аутизма со стороны местного сообщества. Одновременно мероприятие является и средством пропаганды здорового образа жизни.

В рамках Millennium Charity Run 2017 состоятся два забега – на 10 км и на 5 км. Первый из них открыт для атлетов в возрасте от 15 лет (сбор – 350 бат), во втором возрастные ограничения отсутствуют (сбор – 300 бат). Спортсмены стартуют в 6:00 и 6:10 утра соответственно от отеля Millennium Resort Patong Phuket, оттуда они отправятся к южной оконечности пляжа, а оттуда – на пляжную дорогу и назад к отелю.

Все бегуны получат памятные футболки и медали, победителей в каждой из возрастной групп забега 10 км ждут кубки (всего будет три группы). Регистрация и доп. информация на www.gotorace.com/event/millennium-charity-run. The Phuket News и Khao Phuket являются спонсорами мероприятия.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Полиция перехватила 200 кг метамфетамина в Сонгкхла
Полиция перехватила 200 кг метамфетамина в Сонгкхла
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
К программе Run to Give добавился полумарафон
К программе Run to Give добавился полумарафон
Выпечка как личный вклад в традицию
Выпечка как личный вклад в традицию
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.