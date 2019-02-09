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Микроватобус с китайскими туристами врезался в столб в Таланге

Три человека пострадали в результате аварии, произошедшей утром 9 февраля на «старой аэропортовой дороге» (трасса 4031) в Таланге.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Февраля 2019, 02:00 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Микроавтобус с пятью туристами из Китая вылетел с проезжей части и врезался в столб на трассе 4031 в Таланге около 5:30 утра субботы, 9 февраля. Удар был настолько сильным, чтоб бетонный столб разломился на две части, однако серьезных травм находившиеся в салоне люди, видимо, избежали.

Как пояснил подполковник Киттипхат Тхинтхан из полиции Таланга, в результате ДТП пострадали водитель автобуса и два туриста – мужчина и женщина. Все были доставлены в больницу Thalang Hospital.

По словам подполковника Тхинтхана, водитель потерял управление, когда пытался объехать лежащую на дороге ветку. Такую версию полицейским озвучил сам 24-летний шофер Банчод Суксин.

 

 

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