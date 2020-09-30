Мигрантов из Мьянмы берут на особой контроль

Как заявил вице-губернатор на заседании провинциального комитета по эпидемиологии, контроль будут осуществлять четыре команды специалистов. В их задачи будет входить как проверка здоровья у уже находящихся на острове граждан Мьянмы, так и предотвращение нелегальной миграции. Ранее власти Таиланда уже приняли решение закрыть все пропускные пункты на границе с Мьянмой.
Сформированные на Пхукете специальные команды будут решать следующие задачи:
1. Контроль состояния здоровья у мигрантов на стройках и в лагерях проживания.
2. Патрулирование пхукетской акватории на лодках и мониторинг активностей на воде.
3. Проверка здоровья у бирманских граждан, въезжающих на остров с материка.
4. Контроль за ситуацией в жилых районах.
Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу также попросил местных жителей по возможности обращать внимание на находящиеся в их районах лагеря трудовых мигрантов и отмечать появление там новых людей, чтобы не допустить второй волны пандемии на Пхукете.