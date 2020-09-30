Вице-губернатор Пхукета Пхичет Панапхонг объявил о том, что на фоне вспышки коронавируса на западе Мьянмы остров примет дополнительные меры контроля за бирманскими мигрантами для защиты от COVID-19.

Новости Пхукета

30 Сентября 2020, 10:54 AM

Мигрантов из Мьянмы берут на особой контроль. Фото: Phuket PR

Как заявил вице-губернатор на заседании провинциального комитета по эпидемиологии, контроль будут осуществлять четыре команды специалистов. В их задачи будет входить как проверка здоровья у уже находящихся на острове граждан Мьянмы, так и предотвращение нелегальной миграции. Ранее власти Таиланда уже приняли решение закрыть все пропускные пункты на границе с Мьянмой.

Сформированные на Пхукете специальные команды будут решать следующие задачи:

1. Контроль состояния здоровья у мигрантов на стройках и в лагерях проживания.

2. Патрулирование пхукетской акватории на лодках и мониторинг активностей на воде.

3. Проверка здоровья у бирманских граждан, въезжающих на остров с материка.

4. Контроль за ситуацией в жилых районах.

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу также попросил местных жителей по возможности обращать внимание на находящиеся в их районах лагеря трудовых мигрантов и отмечать появление там новых людей, чтобы не допустить второй волны пандемии на Пхукете.







