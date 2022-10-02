Мигель Оливейра выиграл Гран-При Таиланда

Португальский мотогонщик Мигель Оливейра из Red Bull KTM Factory Racing выиграл прошедший в эти выходные тайский этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. При этом лидер турнирной таблицы Фабио Куартараро выступил очень неудачно, так что теперь занимающий второе место Франческо Баньяя буквально наступает ему на пятки.

Новости Пхукета

3 Октября 2022, 09:00 AM

Пилот КТМ Мигель Оливейра взял Гран-При Таиланда. Фото: Chang Circuit Buriram / Facebook

Воскресная победа выступающего на мотоцикле KTM португальца стала сюрпризом для многих, поскольку он не блистал ни на практиках, ни в квалификации, где доминировали гонщики на Ducati. Да и в целом гоночный трек Chang International Circuit в тайском Бурираме считается хорошо подходящим для мотоциклов этой итальянской марки.

В гонке 2 октября Оливейра стартовал с 11-й позиции, а его сокомандник Брэд Биндер – с 12-й (и занял в итоге 10-е место). На поул-позишн находился Марко Беццекки (16-е место в итоге).

Из-за дождя, который все же накрыл Chang International Circuit, гонку пришлось задержать. И для Оливейры триумф в Бурираме стал второй победой на мокром асфальте в этом году (до этого он в начале сезона выиграл в похожих условиях Гран-При Индонезии).

«Это была долгая гонка, но жаловаться мне не на что. Каждый раз, когда выпадает соревноваться на мокрой трассе, я всегда супер быстрый», – заявил Оливейра.

«Когда начался дождь, я вспоминал об Индонезии, но старался крепко стоять на земле и не делать ошибок. Я рад победе под занавес сезона», – добавил гонщик.

Вторым финишировал австралиец Джек Миллер из Ducati Lenovo Team (+0,730), третьим – его итальянский сокомандник Франческо Баньяя (+1,968). Победа позволила итальянцу сократить свое отставание от Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) с 18 очков до двух, поскольку для лидера чемпионата Бурирам оказался катастрофой.

Куартараро стартовал с четвертого места, Баньяя – с третьего. Однако на первомже круге пилот Yamaha оказался на 17-м месте и выше уже не поднялся, так что в итоге не заработал ни одного очка.

«Я очень рад, для меня этот подиум [третье место] как победа. Я хочу поблагодарить Джека [Миллера] за мотивационный разговор перед гонкой», – заявил Баньяя после Гран-При.

В очковой зоне (пусть и на 11-м месте) финишировал Алейкс Эспаргаро из Aprilia Racing, сокративший свой отрыв от Куартараро до 20 очков. При этом на результат повлиял штраф за столкновение с Биндером.

Победитель двух предыдущих Гран-При Таиланда Марк Маркес из Repsol Honda стартовал с восьмого места, а финишировал пятым, пропустив вперед Жоанна Зарко, который был пятым на старте и четвертым на финише. В чемпионате Маркес сейчас идет на 13-м месте, Зарко – на седьмом.

Сводная таблица результатов гонки доступна здесь.