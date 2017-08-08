МИД упомянул план по открытию консульства России на Пхукете

Министерство иностранных дел Российской Федерации планирует открыть консульство на острове Пхукет.

8 Августа 2017 18:04:50

Флаг на здании консульства РФ в Эдинбурге. Фото: Russian Consulate Edinburgh

Планы по открытию консульства РФ на Пхукете были упомянуты в официальном комментарии Департамента информации и печати МИД России от 8 августа 2017 года. Комментарий был опубликован в связи с официальным визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Таиланд. Впрочем, говорится о консульстве в нем одной строчкой.

«Неуклонно растет число российских граждан, посещающих Таиланд с туристическими целями – за первый квартал 2017 года в Таиланде побывало около 489 тыс. россиян – это на 44% больше, чем в 2016 г. Дальнейшему наращиванию турпотока будет способствовать планируемое открытие консульства России на острове Пхукет и учреждение почетного консульства на острове Самуи», – говорится в комментарии.

Предполагаемых сроков открытия консульства на Пхукете в министерстве не озвучили. Какой-либо еще информации об этих планах на сайте ведомства нет.

В почетном консульстве России на Пхукете пообещали проинформировать редакцию, как только появится какая-либо информация о планах МИД.