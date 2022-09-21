МИД России возобновил прием заявлений на 10-летние паспорта

Министерство иностранных дел России возобновило прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов сроком действия 10 лет.

Новости Пхукета

21 Сентября 2022, 10:52 AM

Заграничный паспорт гражданина РФ нового образца. Прием заявлений на такие паспорта был временно прекращен в конце августа и возобновлен 20 сентября. Фото: The Phuket News

С 20 сентября 2022 года заявления на выдачу 10-летних паспортов с электронным носителем информации принимаются во всех соответствующих учреждениях, включая дипломатические представительства и консульства России за рубежом, сообщил МИД.

«Технические сложности, приведшие к временной приостановке оформления таких паспортов, преодолены. Приняты дополнительные меры для обеспечения стабильной работы по оформлению и выдаче гражданам Российской Федерации, проживающим за рубежом, паспортов с электронным носителем информации», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, прием заявлений на 10-летние биометрические паспорта был приостановлен 26 августа. В качестве причины в МИД называли необходимость переформатирования электронного носителя. Прием заявлений на заграничные паспорта старого образца не прерывался, хотя в некоторых дипломатических учреждениях России за рубежом существует другая проблема: длительное время ожидания в очереди на подачу заявления.