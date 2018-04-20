MICE в Таиланде прирастает сетевиками

Более 40 тыс. человек примут участие в корпоративных мероприятиях сетевых компаний в Таиланде в этом фискальном году.

29 Апреля 2018 10:00:00

Международные компании, занимающиеся сетевым маркетингом (MLM), помогут Таиланду достичь заявленных показателей по MICE-туризму в 2018 году.

С соответствующим заявление, как пишет Bangkok Post, выступило Национальное бюро Таиланда по выставкам и конвенциям (TCEB). Руководство TCEB ожидает, что до конца года MLM-компании отправят до 40 тыс. сотрудников в Таиланд для участия в мотивирующих мероприятиях.

В частности, с 7 по 10 июля компания Herbalife планирует провести в Бангкоке мероприятие под названием Herbalife North Asia Extravaganza 2018, участие в котором примут до 10 тыс. распространителей продукции Herbalife.

Примерно в тех же числах в Бангкоке и Паттайе пройдут семинары Yofoto и Infinitus, которые должны собрать 4 тыс. и 10 тыс. человек соответственно. Кроме того, в мае около 3500 гостей ожидаются на 2018 JM Top Incentive Seminar Thailand в Паттайе. А в сентябре – под занавес фискального года – в столице пройдет Jeunesse Expo World Tour 2018, число участников которого превысит 12 тыс. человек.

За фискальный 2017 год (с 1 октября по 1 октября) Таиланд принял 1,2 млн MICE-туристов. Соответствующий сегмент сгенерировал выручку в размере 104 млрд бат. На долю мотивирующих мероприятие пришлось 271,8 тыс. гостей и 16 млрд бат выручки, все остальное обеспечили другие слагаемые MICE: профессиональные выставки, встречи и конференции. Больше всего MICE-туристов Таиланд принял из азиатских стран: Китая, Индии, Малайзии, Сингапура и Индонезии.

Напомним, туристическая отрасль Таиланда поставила себе цель продвигать страну как направление делового туризма. И столица, и популярные курорты располагают площадками для проведения деловых мероприятий, однако пока что среди MICE-направлений явно лидируют Бангкок и Паттайя. Впрочем, Пхукет доминирует в области яхтенных мероприятий, поскольку на острове проходят две крупных яхтенных выставки: Phuket Rendezvous (ранее выставка была известна как PIMEX) и Thailand Yacht Show.