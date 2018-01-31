MGC-Asia открыла Autoplex в Сонгкхла

После выхода на Пхукет в прошлом году компания Master Group Corporation (Asia) Co Ltd (MGC-Asia) расширила присутствие в южном Таиланде, открыв комплекс MGC-Asia Autoplex Hat Yai в одноименном городе провинции Сонгкхла.

31 Января 2018 10:30:40

Комплекс MGC-Asia Autoplex Hat Yai, инвестиции в который составили 400 млн бат, стал первым из подобных проектов на западном побережье Сиамского залива. MGC-Asia Autoplex Hat Yai расположился на участке площадью 11 рай, в него входят центры продаж брендов BMW, Mini, Honda, BMW Motorrad и Harley-Davidson, а также центр по продаже подержанных автомобилей и сервисный центр. Таким образом Autoplex в Сонгкхла по основному функционалу аналогичен соответствующем центру на Bypass Rd. на Пхукете.

«Сонгкхла – это не только важная стратегическая провинция для туризма. Ее географическое положение также дает преимущества для трансграничной торговли, в особенности в расположенной поблизости специальной экономической зоне Сонгхла. Наш девелоперский мега-проект нацелен на привлечение инвестиций в регион», – говорится в пресс-релизе MGC-Asia.

«Также эта провинция уже стала логистическим центром АСЕАН и популярным туристическим направлением в южном Таиланде, ежегодно привлекающим более 9 млн туристов и приносящим более 70 млрд бат туристической выручки», – отмечается там же.

Открытие MGC-Asia Autoplex Hat Yai приветствовала компания Millennium Auto, являющаяся авторизованным дилером BMW Таиланде. Компания расположила в центре шоурум, зону отдыха с интернет-кафе и баром, сервисный центр и консультационный центр. При этом в новом сервисе BMW среди прочего проводятся покрасочные и кузовные работы.

Также MGC-Asia Autoplex Hat Yai стал домом для первого дилерского и сервисного центров Harley-Davidson в Сонгкхла.