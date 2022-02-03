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Международный женский день 2022

Дата/Время начала: 8 Марта 2022, 09:00 AM - 8 Марта 2022, 02:30 PM

Ходить или говорить? Или и то, и другое? В этот раз шляпка уместна, но каблуки нет, изящный наряд к месту, но тиара нет. 2022 год – время перемен, и на Международный женский день мы собираемся не в бальном зале, а на свежем воздухе. В 9:00 мы ждем вас на прогулке, а в в 11:00 будет время беседы. А лучше всего – приходите и туда, и туда!! Используйте день на все сто! Пожертвование за участие – 1000 бат нетто с человекаа. Связывайтесь с Донной – lunch@classactmedia.co.th или Тиной – tina@phukethasbeengoodtous.org.

С кем связаться: Донна
Адрес: Firefly в The Pavilions
Веб-сайт:
http://facebook.com/events/s/internation...

 

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