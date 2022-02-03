Международный женский день 2022

Дата/Время начала: 8 Марта 2022, 09:00 AM - 8 Марта 2022, 02:30 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Ходить или говорить? Или и то, и другое? В этот раз шляпка уместна, но каблуки нет, изящный наряд к месту, но тиара нет. 2022 год – время перемен, и на Международный женский день мы собираемся не в бальном зале, а на свежем воздухе. В 9:00 мы ждем вас на прогулке, а в в 11:00 будет время беседы. А лучше всего – приходите и туда, и туда!! Используйте день на все сто! Пожертвование за участие – 1000 бат нетто с человекаа. Связывайтесь с Донной – lunch@classactmedia.co.th или Тиной – tina@phukethasbeengoodtous.org.