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Международные прибытия в аэропорт Пхукета упали на 40% из-за вспышки коронавируса в Китае

Туристический бизнес Пхукета обратился к премьер-министру страны с запросом на выделение льготного кредита в размере 20 млрд бат на поддержку компаний индустрии гостеприимства, находящихся на грани кризиса в связи с сокращением турпотока из Китая на фоне вспышки коронавируса 2019-nCoV. Соответствующее заявление сделал в беседе с корреспондентом редакции президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Рактэнгам.

Таньялак Сакут

11 Февраля 2020, 09:56 AM
В аэропорту Пхукета по-прежнему проверяют температуру у всех туристов из Китая, но самих китайцев стало намного меньше. Фото: АоТ

В аэропорту Пхукета по-прежнему проверяют температуру у всех туристов из Китая, но самих китайцев стало намного меньше. Фото: АоТ

«Речь идет о государственном займе на поддержку туризма под 2% годовых, как в случае с кредитом, который был выделен после цунами 2004», – пояснил господин Рактэнгам.

Как пояснил глава РТА, сумма в 20 млрд бат – это прогнозируемый максимальный объем потерь турбизнеса в феврале-марте, если турпоток из Китая упадет на 90%. При снижении числа прибытий из КНР на 70% убытки прогнозируются на уровне 14 млрд бат, при снижении на 50% – на уровне 9,3 млрд бат (самый позитивный сценарий).

Соответствующая информация была также доведена до губернатора Пхукете Пхакапхонга Тавипатана, с тем чтобы он поддержал запрос на выделение государственного кредита.

«Последствия вспышки коронавируса 2019-nCoV могут быть очень серьезными. Если ситуацию не получится взять под контроль, рост экономических последствий неизбежен», – отметил господин Ратэнгам.

Введенные Китаем ограничения на передвижения своих граждан и запрет на продажу групповых путевок сказались на турпотоке на Пхукет незамедлительно. Согласно данным аналитического центра Туристического управления Таиланда (ТАТ), прибытия в аэропорт Пхукета начали снижаться с 26 января, при этом среднее падение за 1-9 января составляло 38% год к году, а в некоторые дни – 44-45%.

«В феврале и марте мы ожидаем отмены 100% групповых броней от китайцев и 80% индивидуальных», – заявил президент южного отделения Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Конгсак Кхонгпхонгсакорн,

Постепенного возвращения индивидуальных путешественников он ожидает в апреле, а организованных групп – в октябре. Также беспокойство у господина Кхонгпхонгсакорна вызывает и возможное снижение турпотока из других стран на фоне новостей о вирусе.

«Тайское правительство предприняло попытки воодушевить китайских граждан. Это нам не помогает. Необходимо, чтобы послать правильный месседж европейским, индийским и российским туристам, чтобы они были уверены в безопасности поездок на Пхукет», – заявил господин Кхонгпхонгсакорн.

Сокращение турпотока из Китая почувствовали на себе не только отельеры. В частности, глава Ассоциации профессиональных туристических гидов Пхукета Наттхакорн Рынгрот уже заявил, что из-за отсутствия китайцев без заработка осталась половина из 7 тыс. официальных пхукетских гидов.

«Я полагаю, что негативный эффект от коронавируса будет ощущаться более полугода, массовый турпоток не вернется до октября», – поделился прогнозом он.

Также Bangkok Post писала о 300 простаивающих туристических автобусах, которые ранее обслуживали отдыхающих из Китая.

При этом ни одного случая заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV на Пхукете пока зарегистрировано не было. Всего в Таиланде вирус был обнаружен у 32 человек. В Китае от вызванной вирусом пневмонии погибли свыше 1 тыс. человек, количество заболевших более 42 тыс.

 

 

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