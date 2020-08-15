Международное авиасообщение останется под запретом на неопределенный срок

Срок объявленной властями Таиланда визовой амнистии истекает 26 сентября, и у иностранцев, находящихся в стране без действительных виз, остается не так много времени, чтобы найти возможность получить эти визы или покинуть Королевство. При этом, как заявил 12 августа глава Управления гражданской авиации Таиланда (СААТ) Чула Сукманоп, запрет на коммерческое авиасообщение с зарубежными странами был введен на неопределенный срок и останется в силе до тех пор, пока глобальная ситуация с коронавирусом не улучшится в достаточной мере для приема обычных рейсов.

Новости Пхукета

15 Августа 2020, 12:10 PM

Прилететь в Таиланд сейчас можно только через аэропорт Suvarnabhumi. Фото: Wichan Charoenkiatpakul.

По словам господина Сукманопа, никакой заранее предустановленной даты открытия авиасообщения не предусмотрено. Решение будет принято на основании вердикта Центра по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA), который осуществляет мониторинг глобальной ситуации.

Основным средством воздушного сообщения между странами остаются вывозные рейсы. Ближайший из таких рейсов в Россию ожидается 27 августа. Самолет аэрофлота должен забрать россиян с Пхукета и из Бангкока, а затем отправиться в Москву.

Таиланд также проводит свою программу по вывозу своих граждан из-за рубежа, причем воспользоваться ими могут не только возвращающиеся в страну тайские граждане, но и иностранцы из утвержденного правительством списка, получившие разрешение на въезд от тайских властей.

Тайцы по прилету отправляются на 14-дневный государственный карантин, а большинство иностранцев – в центры альтернативного карантина, которые представляют собой отели с дополнительными мерами безопасности.

В настоящий момент в списке СААТ значатся 11 групп лиц, которым разрешен въезд в Таиланд.

(1) Все тайские граждане.

(2) Лиц, прибывающие по приглашению премьер-министра для решения государственных вопросов. В каждом конкретном случае могут действовать дополнительные ограничения.

(3) Члены дипломатических миссий, а также представители зарубежных правительств или международных организаций, выполняющие должностные обязанности. Вместе с ними могут въехать члены их семей.

(4) Лица, осуществляющие доставку грузов первой необходимости (с обязательством покинуть страну сразу после доставки).

(5) Члены экипажей воздушных судов, обеспечивающие выполнение согласованного полета (с четко определенной датой возвращения).

(6) Иностранцы с тайскими супругами, детьми или родителями.

(7) Иностранцы с действительным разрешением на постоянное проживание в Таиланде, а также их дети и супруги.

(8) Иностранцы с действительными ворк-пермитами или имеющими правительственное разрешение на работу, включая их детей и супругов. Также к этой категории отнесены лица, имеющие разрешение на организацию трудовой миграции.

(9) Учащие образовательных учреждений, утвержденных тайскими властями, включая их родителей или опекунов. К данной группе не относятся учащиеся так называемых неформальных образовательных учреждений в соответствии с законом о частных школах.

(10) Иностранцы, нуждающиеся в лечении в Таиланде и сопровождающие их лица. Исключением является лечение COVID-19.

(11) Иностранцы, имеющие разрешение на въезд в соответствии со специальным межгосударственным решением или по решению премьер-министра. Все они должны строго соблюдать действующие в Таиланде меры эпидемиологической безопасности.































