Междугородний автобус перевернулся в Сураттхани

Междугородний автобус, следовавший из Бангкока в Накхон-Сри-Тхаммарат попал в аварию в провинции Сураттхани утром 30 апреля.

30 Апреля 2018 16:49:02

Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, авария произошли около 5:00 утра на трассе 41 в округе Чайя.

Водитель автобуса Сомсак Джайджэнг рассказал полиции, что его подрезал грузовик. Пытаясь избежать столкновения, водитель вывернул руль, в результате чего автобус вылетел из полосы, перевернулся и в скольжении сбил несколько небольших деревьев.

По данным полиции, в момент аварии в салоне автобуса было более 30 человек. 19 из них получили легкие травмы.