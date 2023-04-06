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Междугородние автобусы проверили к Сонгкрану

Пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) проинспектировал междугородние автобусы в преддверии Сонгкрана, когда ожидается особенно высокий спрос со стороны пассажиров. Проверки прошли 5 апреля на обоих пхукетских автовокзалах, также там было организовано круглосуточное дежурство сотрудников PLTO до конца праздников. Пока что это стало единственным действием властей по обеспечению безопасности на дорогах в Сонгкран, о традиционной кампании за снижение аварийности не слышно ни слова, хотя ее информационная часть должна была уже начаться.

Новости Пхукета

7 Апреля 2023, 08:00 AM
Проверки автобусов на Пхукете 5 апреля. Фото: PLTO

Проверки автобусов на Пхукете 5 апреля. Фото: PLTO

Статистика по смертям и госпитализациям в результате ДТП на Пхукете. Фото: Thai RSC

Статистика по смертям и госпитализациям в результате ДТП на Пхукете. Фото: Thai RSC

Как говорится в сообщении PLTO, в ходе проверок 5 апреля не было выявлено никаких нарушений ни в плане технического состояния автобусов, ни в плане готовности водителей к работе. Машины были найдены полностью исправными, все водители были трезвы, заявил глава офиса Адча Буачан.

Временные Центры защиты пассажиров общественного транспорта были открыты и на первом (старом) автовокзале на Phang Nga Rd. в Пхукет-Тауне, и на втором (новом) автовокзале на Thepkrasattri Rd. в Рассаде.

«Наш приоритет – состояние общественных автобусов и водителей, которые должны быть на 100% готовы к увеличению числа пассажиров. Шоферы обязаны иметь водительские права требуемой категории (общественный транспорт), не должны употреблять никакие наркотики и алкоголь. Проводимые за рулем часы должны быть в установленных законом пределах», – заявил господин Буачан.

О том, когда начнется традиционная неделя усиленного контроля на дорогах (так называемые «Семь дней опасности») в сообщении PLTO ничего не говорится. Впрочем, традиционно за кампанию всегда отвечал не Дептранс, а Департамент чрезвычайных ситуаций (DDPM). От него пока никакой информации не поступало.

Тем временем, рост смертности на дорогах Пхукета в марте замедлился, хотя общее число погибших и госпитализированных выше прошлогоднего. Согласно данным Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC), общее число смертей на дорогах с начала года по вечер 6 апреля – 36, общее число госпитализаций – 6266. Таким образом ThaiRSC фиксирует в среднем одну смерть в ДТП на Пхукете каждые три дня и порядка 65 госпитализаций.

 

 

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