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Метеорологической предупреждение на Пхукете остается в силе

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) оставил в силе предупреждение о сложных погодных условиях в провинциях на побережье Андаманского моря.

29 Мая 2022, 01:30 PM
Обрыв линии электропередач в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Обрыв линии электропередач в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Обрыв линии электропередач в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Обрыв линии электропередач в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Обрыв линии электропередач в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Обрыв линии электропередач в Раваи. Фото: Муниципалитет Раваи

Последствия штормовой погоды в Паклоке. Фото: Муниципалитет Паклока

Последствия штормовой погоды в Паклоке. Фото: Муниципалитет Паклока

Последствия штормовой погоды в Паклоке. Фото: Муниципалитет Паклока

Последствия штормовой погоды в Паклоке. Фото: Муниципалитет Паклока

Последствия штормовой погоды в Паклоке. Фото: Муниципалитет Паклока

Последствия штормовой погоды в Паклоке. Фото: Муниципалитет Паклока

Последствия штормовой погоды в Паклоке. Фото: Муниципалитет Паклока

Последствия штормовой погоды в Паклоке. Фото: Муниципалитет Паклока

Дорожная авария в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Согласно тексту предупреждения, очередная итерация которого была выпущена утром 29 мая, обильные осадки и сильный ветер продлятся на Пхукете до 30 мая включительно.

Высота волн в Андаманском море может достигать 2-3 м и превышать 3 м непосредственно в зоне дождей. Капитанам морских судов предписывается осуществлять навигацию с осторожностью, маломерные суда должны в штормовую погоду оставаться на берегу.

Дождь и сильный ветер уже спровоцировали несколько инцидентов на острове. В частности, утром 28 мая в Раваи была повалена пальма, которая рухнула на линию передач на Soi Naya, спровоцировав падение пяти столбов линии электропередач. Район остался без электричества, проезд по Soi Naya был заболокирован.

Также муниципалитет Паклона сообщил о падении деревьев на постройки в первом и шестом мубанах района. В обоих случаях обошлось без жертв, но ликвидация последствий происшествий потребовала применения техники и инструмента.

Кроме того, еще одно дерево упало в Паклоке на придорожные провода. Впрочем, муниципалитет не уточнил, привело ли это к нарушению энергоснабжения района или прекращению работы интернета.

О спровоцированных дождями локальных наводнениях и сходах грунта с холмов пока не сообщалось. При этом именно с погодным условиями связывают трагическую аварию в Кату, где пикап с женщиной за рулем вылетел с проезжей части и рухнул в озеро. Женщина не смога выбраться из кабины и утонула вместе с машиной. 

 

 

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