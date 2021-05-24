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Метеорологическое предупреждение выпущено на Пхукете

Базирующийся на Пхукете региональный центр Метеорологического департамента Таиланда (TMD) выпустил предупреждение о сложных погодных условиях в провинциях, расположенных на берегу Андаманского моря.

Новости Пхукета

24 Мая 2021, 12:56 PM
Метеорологическое предупреждение выпущено на Пхукете. Фото: Архив Khao Phuket

Метеорологическое предупреждение выпущено на Пхукете. Фото: Архив Khao Phuket

Фото: Phuket MET

Фото: Phuket MET

Фото: Phuket Marine Office

Фото: Phuket Marine Office

Согласно прогнозу TMD, непогода установится на Пхукете на всю неделю. Сила ветра в Андаманском море будет в среднем достигать 22-24 км/ч, а в пятницу (28 мая) ожидаются порывы до 45 км/ч. Высота волн может достигать 2-3 м и даже превышать эти значения.

Днем ранее синоптики предупреждали об усилении зоны низкого давления в Бенгальском заливе и ее смещении к северу. Также метеорологи напоминали о сезонном юго-западном муссоне, который принесет дожди в провинции Ранонг, Пханг-Нга, Пхукет, Краби, Транг и Сатун.

Пхукетский офис Морского департамента уже отдал капитанам предписание осуществлять навигацию с осторожностью. Маломерные суда должны оставаться на берегу. Жителям проблемных районов, где возможны наводнения или сход грунта, следует помнить о таких возможностях.



 

 

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