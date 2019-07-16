Метеорологическое предупреждение выпущено на Пхукете

Тайские синоптики выпустили метеорологическое предупреждение для жителей восточных и южных провинций страны. Согласно предупреждению Метеорологического департамента Таиланда (TMD), с 16 до 21 июля включительно на Пхукете ожидаются сильные дожди, а высота волна на море может достигать двух-трех метров.

Новости Пхукета

16 Июля 2019, 01:38 PM

Фото: ISLA

Метеорологическое предупреждение TMD было выпущено вечером 15 июля и повторно подтверждено сегодня утром. Также отдельные предупреждения выпустили пхукетский офис Морского департамента и международная ассоциациая спасения на водах ISLA.

В предупреждении TMD указывается на возможность локальных наводнений, а также оползней и схода грунта в локациях с повышенным риском.

Капитаны морских судов должны осуществлять навигацию с осторожностью. Маломерные суда в штормовую погоду должны оставаться у берега.

Предупреждение ISLA адресовано купальщикам, серферам и всем, кто планирует посетить пляжи в ближайшие дни. ISLA напоминает, что купание разрешено исключительно в зонах, где установлены красно-желтые флаги и присутствуют спасатели.

«Не входите в воду, если на берегу установлены красные флаги или не видно спасателей», – предупреждает ISLA.

Также ISLA напоминает, что человека может сбить с ног случайной волной и во время простой прогулки по берегу.

«Никогда не поворачивайтесь к океану спиной, если прогуливаетесь по берегу в одиночестве. Всегда держите дистанцию между собой и той линией, до которой докатываются волны», – напоминают спасатели.

Серферами рекомендовано проявлять повышенную осторожность на пляжах, где нет спасателей, и не входить в воду на незнакомых пляжах.